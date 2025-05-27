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同日兩公文說法矛盾　民代質疑高市環保局放水興達電廠

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
針對興達電廠3、4號機能否運轉，高市環保局5月23日先發文要求立即停機，之後又發文說可在備轉容量低於8%才使用、1年運轉不得超過720小時。記者王勇超／攝影
針對興達電廠3、4號機能否運轉，高市環保局5月23日先發文要求立即停機，之後又發文說可在備轉容量低於8%才使用、1年運轉不得超過720小時。記者王勇超／攝影

高雄興達電廠燃煤3、4號機在操作許可證已屆期、申請又遭駁回下仍持續運轉，引發「偷運轉」疑雲。高市議員邱于軒踢爆，環保局竟在同日發出兩份內容相互矛盾的公文，一邊要求立即停機，卻又開後門允許限時啟用，質疑市府護航台電、行政自打嘴巴。

立院民眾黨團今天與國民黨籍高雄市議員邱于軒、白喬茵等人前往興達電廠考察。台電董事長曾文生說，興達3、4號機組還沒有除役，為了遵照環評承諾，因為所以台電公司才會向高雄市政府提出操作許可的申請，台電依照正常的程序在做申請，高市府希望操作時限能夠在720小時以內，但因為當時720小時沒有寫在環說書裡，台電一直在跟市府溝通。

民眾黨主席黃國昌說，高市環保局今天在興達電廠的座談會中承認，操作許可與生煤許可在去年9月30日就到期，今年環保局也在5月23日駁回台電申請，「在沒有許可證的情況下，請問興達3、4號機偷偷運轉的法規依據何在？」環評的計畫書可以拿來當偷偷運轉的法規依據嗎？簡直是胡說八道。

邱于軒說，5月23日高雄市政府環保局發了公文給興達電廠，第1份公文說，興達電廠的固定汙染源，也就是3、4號機的操作許可證，在去年9月30日已到期，「在未取得操作許可證前現場應立即停止操作」。

邱于軒表示，結果環保局與台電「沒講好」，環保局又發第2份公文幫台電解套，講說3、4號機組1年使用不得超過720小時，且在備轉容量低於8%才使用，「同樣的局處，竟然有不同的說法」。

邱于軒表示，台電董事長曾文生一直找他們溝通，曾文生認為環保局一直要加嚴，台電覺得很不公平，台電認為興達3、4號機是備用機組，基本上還是可以發電，許可證到期之後雖然申請被高雄市政府駁回，但曾文生說「我還一直在送啊」送不過還能走訴願程序。

市議員白喬茵說，今天來興達電廠與台電座談，主要目的是想釐清興達3、4號機是否需要操作許可，根據電業法等法令，如果是緊急備用機組，只要備轉容量低於6%，是不需要操作許可，就能單一年度運轉720小時以內，但興達3、4號機只是備用機組，不是已經除役的緊急備用機組，「當然需要操作許可」，高雄市政府看到台電亂解釋，吞得下去嗎?

高市議員邱于軒踢爆，高市環保局竟在同日發出兩份內容相互矛盾的公文，一邊要求立即停機，卻又開後門允許限時啟用。記者王勇超／攝影
高市議員邱于軒踢爆，高市環保局竟在同日發出兩份內容相互矛盾的公文，一邊要求立即停機，卻又開後門允許限時啟用。記者王勇超／攝影
高市環保局針對興達電廠3、4號機能否運轉，5月23日先發文在未取得核發操作許可證之前，應立即停機。記者王勇超／攝影
高市環保局針對興達電廠3、4號機能否運轉，5月23日先發文在未取得核發操作許可證之前，應立即停機。記者王勇超／攝影
高市環保局針對興達電廠3、4號機能否運轉，5月23日發出兩份內容相互矛盾的公文，一邊要求立即停機，卻又開後門允許限時啟用。記者王勇超／攝影
高市環保局針對興達電廠3、4號機能否運轉，5月23日發出兩份內容相互矛盾的公文，一邊要求立即停機，卻又開後門允許限時啟用。記者王勇超／攝影

邱于軒 環保局 台電

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