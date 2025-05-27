屏東沿海世界奇觀「水管牆」 縣府35億供水工程改善

屏東沿海地區為養殖重鎮，養殖戶長年私接管線抽取海水，盤根錯節的管線不但危及堤防安全，也影響生態及景觀。屏東縣政府打造「下埔頭、大庄及東海養殖生產區海水供水系統」，完工後除了提供養殖戶乾淨海水，當地生態及景觀也將大幅改善。

屏東林邊、佳冬、枋寮3鄉早年因淡水養殖超抽地下水，導致地層下陷嚴重；後政府輔導轉型海水養殖，為了抽取海水，養殖戶大量設置管線跨越堤防，盤根錯節的「水管牆」形成另類世界奇觀，嚴重影響海堤構造並妨礙景觀。

5年多前「佳冬鄉塭豐海水供水站」設立，提供生產區新鮮海水，也改善養殖戶私設取水管線的亂象。縣府依此成功經驗規畫「下埔頭、大庄及東海養殖生產區海水供水系統」，完工後可供給377公頃養殖區、近300養殖戶乾淨海水。

縣長周春米表示，這項工程預算約35億元，是近年來屏東縣除了交通建設外最大的工程，預計2027年3月完成第一階段工程。完整的海水供應基礎設施可提升漁獲產值、改善傳統養殖產業環境，是屏東縣永續漁業發展與產業升級的重要里程碑。

系統包含海水取水管工程、供水站、管理中心、輸配水管線，共設置6台抽水站，取水管線向外海延伸1200公尺，取水頭深度約14公尺，每秒可抽水4.5立方公尺海水，經沉砂處理後就能穩定輸送高品質海水給養殖戶，並有效降低養殖病害發生率、減少用藥與水資源浪費。