興達電廠重啟燃煤發電 爭市長大位的林岱樺、邱議瑩等綠委表態了

台灣進入非核家園後，高雄興達電廠重啟燃煤機組引起討論，立委邱議瑩認為，機組都在合法使用期限內，沒有「偷開」問題。立委林岱樺則呼籲，中央應加速推動區域能源公正轉型，對高雄等承擔較多能源生產責任的縣市，給予更多電力基礎建設、儲能補助與碳權交易回饋。

立委許智傑、林岱樺、邱議瑩及賴瑞隆爭取2026高雄市長提名，許智傑率先針對興達電廠啟用3、4號燃煤機組發表看法。他表示，興達電廠處於備載狀態，一年不得超過720小時，所以合乎規定，也非常態運轉，空汙部分環保局也會嚴密監控，確保人民的健康與用電無虞。

立委邱議瑩說，應該直接講白一點，這些機組都還在合法使用期限內，根本還沒除役，那怎麼會叫「重啟」？此外，興達3號機是年底才除役，4號機是明年底才除役，現在轉列為「備用機組」依法可以啟動，備轉容量低於8%時啟用、每年上限720小時，全部都有法源依據。所以真的不是什麼「偷偷重啟燃煤」，而是台電在應急狀況下，啟用還在法定壽命內的備用機組。

立委林岱樺表示，針對近日興達電廠3、4機組重啟發電一事，台電董事長曾文生發表聲明，依據環評承諾已將其轉為緊急備用機組，僅會在備轉容量率低於8%才啟動，且每年運轉時數不得超過720小時，目前3、4號機發電時數僅117小時、135小時，是符合標準的。

林岱樺說，高雄長期作為南部工業重鎮與能源輸出大城，在國家整體能源轉型過程中，確實承擔了更多環境與電力壓力。興達電廠的部分機組重啟，並非是走回頭路，而是基於「供電穩定、區域平衡、全民利益」三大原則，所做出的階段性能源調度安排。

此外，當前台灣正處於能源轉型的十字路口，太陽能與風電等再生能源仍在加速布建，短期內無法完全替代基載電力。在極端氣候與高科技產業高耗電需求下，維持穩定供電是確保產業競爭力與民生安全的關鍵。

林指出，興達電廠在原燃煤機組除役後，已規畫轉型為低碳燃氣發電為主，搭配儲能與智慧電網設計。此次因應用電調度調整，也是在確保空汙不再惡化、能源效率提升的前提下進行。