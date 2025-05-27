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金門海疆據點銅牆山修復啟用 老兵返營區憶過往

中央社／ 金門27日電

金管處今天為金門西南角鎮守海疆「銅牆山」營區舉行修復啟用典禮，活動還邀請昔日在此服役官兵分享過往駐守歲月。金管處長鄭瑞昌說，將持續對戰役史蹟進行修復活化。

早年鎮守金門西南料羅灣、位在古崗的銅牆山營區目前已無國軍駐守，金門國家公園管理處將據點整修後，今天上午舉行銅牆山營區啟用典禮。

鄭瑞昌致詞表示，金管處施政軸心包含生態、閩南文化與軍事史蹟，「或許過去受限經費對軍事營區再利用相較下少了一點」，但在行政院核定亮點計畫經費支持下，除銅牆山營區修復，未來也將對八二三戰史館、金三碼頭等重新進行修復。

他指出，在地的古崗社區發展協會也邀請過去在此服役的連長、上等兵等重返老營區，「歡迎你們回到曾經堅守過的土地，相信這份感動難以言喻」。

金管處透過新聞稿表示，此次整修搭配曾服役於此的老兵王建元所提供的資料，以當時的照片及口述歷史，讓「南海雄關」風華再現。

根據金門國家公園網站資料，銅牆山營區於民國49年開始構工，以花崗岩塊堆砌堡體，據點內有營舍、庫房及二層式坑道等建物。據點高聳石牆與火網交錯的砲堡、伏地堡，猶如「銅牆鐵壁」般守護金門西南角。

其中，一處出口仍留有「誠實」，以及「民國四十九年」與「陸軍五八師一七四團一營一連一排全體官兵建」落款，證實起建年代與部隊並展現高度保存價值。

金門 國家公園

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