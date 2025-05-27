停車變生意？旗津停車位夠不夠 交通局說話了

高雄市旗津區假日停車需求因觀光人潮激增，有居民乾脆把住家騎樓當成收費停車場，引導遊客停放並收取費用，100元可停騎樓3小時，暴露出當地停車設施在假日的容量瓶頸與管理空窗。民代建議，市府發展觀光同時，也要解決停車問題。

交通局說，旗津地區目前有9處路外公民營停車場及路邊停車格，合計可提供1216席小型車位與53席大型車位，每小時停車費30元至50元，平常假日停車率約5成多。

交通局表示，為確保遊客到旗津區的停車權益與便利性，建議選擇把車輛停放在貼有「高雄市合格停車場」標章的停車場。同時，出發前或尋找車位時，可多加利用「高雄市停車即時資訊系統」，查詢各停車場的剩餘格位資訊，以節省寶貴時間。

交通局說，騎樓是供公眾通行的道路，根據道路交通管理處罰條例規定，若利用道路為工作場所，如占用道路進行商業活動等，處行為人或其雇主新台幣1200元以上2400元以下罰鍰，交通局將與警局合作稽查取締。

市議員蔡金晏說，旗津區停車位需求大、供給少，當地住戶將自家空地、私有車位短暫租售，可能有違反停車場法的疑慮，也會壓縮周邊停車量能，但民眾只要在合乎法規和確保人行安全之下，適當滿足旅客停車需求是無可厚非。

蔡金晏表示，目前地方上已有共識應進一步增加停車數量，但確切位置仍不明朗，建議交通局應加速盤點空間和規劃進程，發展觀光同時，也要解決停車問題。