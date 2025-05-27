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高雄騎樓收費亂象 民眾收錢不違法、車主卻可能挨罰

聯合報／ 記者王勇超、宋元彰／高雄即時報導
高雄旗津區每到假日，會有居民招攬駕車而來的旅客，把車輛停放到老街附近巷弄的住宅騎樓，並以停3小時100元的價格收費。記者劉學聖／攝影
高雄旗津區每到假日，會有居民招攬駕車而來的旅客，把車輛停放到老街附近巷弄的住宅騎樓，並以停3小時100元的價格收費。記者劉學聖／攝影

高雄市近來不僅在旗津觀光區傳出民眾攬客到住家騎樓收費停車，市區也有店家將自家騎樓圈圍起來，僅限顧客或員工停放汽機車，若未經允許停車，將鎖車並收取高額解鎖費用。律師提醒，高雄市的騎樓雖可停放機車，但禁停汽車，若警方接獲報案到場開單，受罰的是車主，但收錢的人不會被罰。

律師楊岡儒說，根據道路交通管理處罰條例，騎樓屬於「供公眾通行之道路」，依法不應停放任何車輛。不過，高雄市政府基於地方實務，2022年公告放寬機車得沿騎樓外緣、以垂直道路方式停放一排，前提是不妨礙通行並保留至少1.5公尺人行空間。但汽車停放於騎樓仍屬違法，警方如接獲報案可依法開罰並移車。

楊岡儒指出，遊客開車到觀光地區，如為方便將車輛停進店家騎樓，即使已付費，仍可能面臨違規停車罰單與拖吊風險，但收費讓遊客把汽車停在騎樓的屋主或店家，只收錢卻不用被罰，形成執法落差，「這算是比較微妙的狀況」。

楊岡儒說，若店家張貼「僅供顧客停放、未經同意將上鎖並收費」等警語，恐涉刑法第304條強制罪；若要求車主付費解鎖，也可能構成民事侵權糾紛，雙方發生爭議時，應報警處理，由警方協助釐清責任。

高雄市警局交通大隊表示，高市騎樓容許機車在不妨礙通行的條件下有條件停放，但汽車全面禁止。自2024年起至今年5月25日止，旗津區共取締騎樓違規停車3件，警方持續關注並依法執行取締作為。

高雄市區有店家將自家騎樓圈圍起來，僅限顧客或員工停放汽機車，若未經允許停車，將鎖車並收取解鎖費用。記者王勇超／攝影
高雄市區有店家將自家騎樓圈圍起來，僅限顧客或員工停放汽機車，若未經允許停車，將鎖車並收取解鎖費用。記者王勇超／攝影

高雄市 騎樓 車主

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