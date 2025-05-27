快訊

李俊俋被爆公務車送愛犬 藍議員再揭當Ubereats送晚餐

400名小米車主集體退車 網紅老闆雷軍為何遭流量反噬？

一本見證跨世代球迷共同記憶 統一獅與台南球場的經典故事

聽新聞
0:00 / 0:00

影／假日游旗津竟遇居民攔車「指路」背後有貓膩

聯合報／ 記者王勇超、宋元彰／高雄即時報導
高雄旗津區每到假日就有居民站在路旁攔車，詢問開車來的外地遊客是否要付錢把車輛停放到住家騎樓，引發爭議。記者劉學聖／攝影
高雄旗津區每到假日就有居民站在路旁攔車，詢問開車來的外地遊客是否要付錢把車輛停放到住家騎樓，引發爭議。記者劉學聖／攝影

高雄旗津因海景與美食吸引眾多遊客，假日車潮湧入，尖峰時段靠近老街的停車位一位難求。當地居民會站在路旁攔車，以3小時100元的價格，詢問外地遊客要不要把車輛停放在住家騎樓，引發爭議。民代說，市府若不重視停車的基本需求，旗津的遊客人數恐持續下降。交通局說，將與警察局合作不定期、不定點稽查。

旗津區到了周末假日，在旗津三路就會出現多位頭戴遮陽帽的男女，站在路旁向路過的汽車揮手大喊「要停車嗎？」記者直擊，1輛白色休旅車行駛在慢車道時，1名女子突然衝上前要攔車，嚇得休旅車駕駛連忙踩下煞車，輪胎摩擦路面發出刺耳的煞車聲，幸好最後人、車位碰撞，休旅車隨即加速離開。

有些開車的來旗津的遊客靠路旁想尋找車位時，會有2、3人蜂擁而上，推銷「停3小時只要100元」，遊客若答應，攬客的居民或騎腳踏車、或小跑步在前方帶領遊客前往停車，並在騎樓前方揮手指揮遊客把車輛停進騎樓，這才伸手跟遊客收錢。

一名陳姓遊客說，10多年前在觀光區會看到這種攬客停車的狀況，「很訝異高雄到現在還是這樣」。也有遊客說，3小時停車只要100元，比路邊停車格還便宜，缺點是走到熱鬧的旗津老街，大概還要花費10多分鐘。

攬客的居民說，只是趁假日「賺點零用錢」，而且是引導遊客把汽車停到自家騎樓，或者周圍鄰居的騎樓，也會跟遊客說明不能停在路上，否則會妨害交通。

高市議員范織欽表示，旗津在假日時，巷弄內全被旅客的車輛占用停車，有些人會非法向旅客收費，導致在地居民找不到車位，只能到旗津二路、三路周邊的合法停車塲，每半小時15至25元，整天停車費用動輒500至1000元，「外地來訪的親友都不敢停放太久，最後索性停在小港區，搭計程車或由家人接送到旗津」。

市議員白喬茵說，市府持續爭取經費挹注改善旗津的景點和頻繁舉辦活動，但遊客的停車基本需求，卻沒有同步重視，市府應立即檢討並提出解方，否則遊客人數只會持續下降。中央未來即將挹注4.9億改善旗津觀光環境，建議市府除了持續盤點老街周邊停車空間，也應規劃完整的接駁運具，在風車公園到旗津老街沿路設置接駁點，減少停車空間過於集中衍生交通壅塞問題。

交通局表示，騎樓範圍屬於公眾通行道路空間，私人不得擅自佔用或經營，也無權收取費用。交通局將持續與警察局合作，警察局依「道路交通管理處罰條例」等相關法規進行取締與裁罰，同時透過不定期、不定點的聯合稽查。

攬客的居民以跑步的方式，在前方帶領遊客前往把車輛開往巷弄內的住家騎樓停放。記者王勇超／攝影
攬客的居民以跑步的方式，在前方帶領遊客前往把車輛開往巷弄內的住家騎樓停放。記者王勇超／攝影
高雄旗津區有居民在烈日下招攬開車前來的遊客，以每次100元的價格，讓遊客把車輛停放在巷弄內的騎樓，停車時間3小時。記者劉學聖／攝影
高雄旗津區有居民在烈日下招攬開車前來的遊客，以每次100元的價格，讓遊客把車輛停放在巷弄內的騎樓，停車時間3小時。記者劉學聖／攝影
高雄旗津區假日停車位難求，有居民會站在路旁攔車，以3小時100元的價格，詢問外地遊客要不要把車輛停放在住家騎樓，引發爭議。記者劉學聖／攝影
高雄旗津區假日停車位難求，有居民會站在路旁攔車，以3小時100元的價格，詢問外地遊客要不要把車輛停放在住家騎樓，引發爭議。記者劉學聖／攝影
旗津區每到周末假日，靠近老街的旗津三路就會出現多位頭戴遮陽帽的男女，站在路旁向路過的汽車揮手大喊「要停車嗎？」記者王勇超／攝影
旗津區每到周末假日，靠近老街的旗津三路就會出現多位頭戴遮陽帽的男女，站在路旁向路過的汽車揮手大喊「要停車嗎？」記者王勇超／攝影

騎樓 車位 老街

延伸閱讀

新北瑞芳上天里停車好難 盼臺2丁紅線改白線爭取停車空間

廢公館圓環倒數...居民憂恐更塞 交通局將辦說明會

國3和美路段休旅車爆胎失控翻覆 遭後車追撞6人受傷送醫

休旅車進不去？新竹市園道五停車場限高1.8M 市府：預留緩衝

相關新聞

影／假日游旗津竟遇居民攔車「指路」背後有貓膩

高雄旗津因海景與美食吸引眾多遊客，假日車潮湧入，尖峰時段靠近老街的停車位一位難求。當地居民會站在路旁攔車，以3小時100...

影／陳其邁隔空嗆盧秀燕？ 他說高雄三成電力支援外縣市

高雄市長陳其邁「反對南電北送」、「各縣市用電自己供」的說法引發各方論戰。陳其邁今天更進一步說明，去年高雄市發電量為480...

停車變生意？旗津停車位夠不夠 交通局說話了

高雄市旗津區假日停車需求因觀光人潮激增，有居民乾脆把住家騎樓當成收費停車場，引導遊客停放並收取費用，100元可停騎樓3小...

高雄騎樓收費亂象 民眾收錢不違法、車主卻可能挨罰

高雄市近來不僅在旗津觀光區傳出民眾攬客到住家騎樓收費停車，市區也有店家將自家騎樓圈圍起來，僅限顧客或員工停放汽機車，若未...

興達燃煤機組除役跟台電不同調 陳其邁重申今年全面除役

近日台電重啟興達電廠燃煤3、4號備用機組，今早民眾黨團會同高市議員前往電廠考察，質疑老舊機組增加空汙，另在除役時間中央、...

歷時6年...高樹舊寮圳調蓄池完工 2.55萬噸蓄水灌2470公頃農田

屏東縣高樹鄉上游舊寮圳幹線經由大津引水隧道引入荖濃溪支流濁口溪水源，莫拉克颱風後，上游崩塌地土砂向下游沖刷，使舊寮圳水源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。