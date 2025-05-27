影／假日游旗津竟遇居民攔車「指路」背後有貓膩

高雄旗津因海景與美食吸引眾多遊客，假日車潮湧入，尖峰時段靠近老街的停車位一位難求。當地居民會站在路旁攔車，以3小時100元的價格，詢問外地遊客要不要把車輛停放在住家騎樓，引發爭議。民代說，市府若不重視停車的基本需求，旗津的遊客人數恐持續下降。交通局說，將與警察局合作不定期、不定點稽查。

旗津區到了周末假日，在旗津三路就會出現多位頭戴遮陽帽的男女，站在路旁向路過的汽車揮手大喊「要停車嗎？」記者直擊，1輛白色休旅車行駛在慢車道時，1名女子突然衝上前要攔車，嚇得休旅車駕駛連忙踩下煞車，輪胎摩擦路面發出刺耳的煞車聲，幸好最後人、車位碰撞，休旅車隨即加速離開。

有些開車的來旗津的遊客靠路旁想尋找車位時，會有2、3人蜂擁而上，推銷「停3小時只要100元」，遊客若答應，攬客的居民或騎腳踏車、或小跑步在前方帶領遊客前往停車，並在騎樓前方揮手指揮遊客把車輛停進騎樓，這才伸手跟遊客收錢。

一名陳姓遊客說，10多年前在觀光區會看到這種攬客停車的狀況，「很訝異高雄到現在還是這樣」。也有遊客說，3小時停車只要100元，比路邊停車格還便宜，缺點是走到熱鬧的旗津老街，大概還要花費10多分鐘。

攬客的居民說，只是趁假日「賺點零用錢」，而且是引導遊客把汽車停到自家騎樓，或者周圍鄰居的騎樓，也會跟遊客說明不能停在路上，否則會妨害交通。

高市議員范織欽表示，旗津在假日時，巷弄內全被旅客的車輛占用停車，有些人會非法向旅客收費，導致在地居民找不到車位，只能到旗津二路、三路周邊的合法停車塲，每半小時15至25元，整天停車費用動輒500至1000元，「外地來訪的親友都不敢停放太久，最後索性停在小港區，搭計程車或由家人接送到旗津」。

市議員白喬茵說，市府持續爭取經費挹注改善旗津的景點和頻繁舉辦活動，但遊客的停車基本需求，卻沒有同步重視，市府應立即檢討並提出解方，否則遊客人數只會持續下降。中央未來即將挹注4.9億改善旗津觀光環境，建議市府除了持續盤點老街周邊停車空間，也應規劃完整的接駁運具，在風車公園到旗津老街沿路設置接駁點，減少停車空間過於集中衍生交通壅塞問題。