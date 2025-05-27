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影／陳其邁隔空嗆盧秀燕？ 他說高雄三成電力支援外縣市

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁認為，高雄市長達4、50年都拚命發電，汙染一定會留給地方，對高雄市來講不公平。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁認為，高雄市長達4、50年都拚命發電，汙染一定會留給地方，對高雄市來講不公平。記者徐白櫻／攝影

高雄市長陳其邁「反對南電北送」、「各縣市用電自己供」的說法引發各方論戰。陳其邁今天更進一步說明，去年高雄市發電量為480億度，用電量320億度，台中發電量295億度、用電量350億度，高雄市33％的電輸送至其他縣市，反觀台中有15％的電需由其他縣市供給。

陳其邁23 日受訪說，各縣市產業需要用電，請自己有足夠的電力的供應，不應該南電北送，犧牲高雄環境成本。這番說法引來外界論戰，有人提數據打臉陳其邁，南部用電量高於發電量，中部發電量比用電量還多，電力自用都不夠，何來南電北送。

陳其邁今天（27日）在市政會議前表示，他一直主張在整個電力結構或電力改革上必須注意區域均衡，以去年為例，高雄市發電480億度、用電320億度，台中發電295億度、用電350億度。換句話說，高雄市有33％的電由高雄輸至其他縣市，而台中有15％的電需要其他縣市供給。

陳其邁說，在整個電力需求部分，以高雄市現在的電力發展來看，電量綽綽有餘，站在均衡台灣來說，自己的縣市若要自己發展產業、提供民生用電，也應該相對來說負起責任，不可能長達4、50年高雄市都拚命發電，汙染一定會留給地方，對高雄市來講不公平。

市府環保局進一步說明，高雄市歷年都是發電量大於用電量，相比台中市則是發電量不足以滿足其電力的使用量。以去(113)年為例，高雄市的發電量480億度，用電量320億度，也就是高雄市有3分之1比例（33.33%）發電量，高達160億度的寶貴電力，被拿去支援其他縣市，以滿足其他縣市民眾或產業的需求。

反觀，台中市去年發電295億度，用電高達349億度，台中市自己發電不夠用，去年用電量中有15.47%比例需靠別的縣市提供。

陳其邁 台中市

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