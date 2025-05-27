快訊

質疑蔡英文博士論文纏訟6年 彭文正遭通緝隔海聽判...二審這樣判

日本公債也崩了？殖利率暴衝、跌幅超過20％ 網驚：比垃圾債還慘

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」後悔：早知道別好奇

聽新聞
0:00 / 0:00

興達燃煤機組除役跟台電不同調 陳其邁重申今年全面除役

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁說明，在台電備用機組運轉期間，高雄的氮氧化物、PM2.5及AQI 的相關數值均符合規定。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁說明，在台電備用機組運轉期間，高雄的氮氧化物、PM2.5及AQI 的相關數值均符合規定。記者徐白櫻／攝影

近日台電重啟興達電廠燃煤3、4號備用機組，今早民眾黨團會同高市議員前往電廠考察，質疑老舊機組增加空汙，另在除役時間中央、地方說法兜不攏。市長陳其邁表示，運轉期間空品有嚴格掌控，多項數值低於高雄電力事業加嚴排放標準值；另重申，興達3、4號機組今年全面停役，立場沒有改變。

市長陳其邁在市政會議前接受媒體聯訪。他表示，興達電廠1至4號機及大林5號機轉備用機組，必須嚴格遵守法令，空汙法規定內，緊急備用下僅能發電720小時以內，第一季、四季不能發電，市府要求台電公司必須嚴格遵守。

此外，台電備用機組是依據電業法57條，屬於經濟部核定權，不是地方政府同意範圍內，但是申請展延操作許可權利在地方政府，所以高市府對於所有燃煤及大林5號燃氣機組申請展延都不同意，希望台電嚴格遵守相關法令規定，在緊急狀況下啟動，若違反相關規定，高市府無法接受。

陳其邁也強調，在台電備用機組運轉時，依據標準作業必須在前2、3天先通知高雄市政府，市府也會嚴格監督。以這幾天的空品來看，備用機組運轉的時候，氮氧化物排放平均濃度為14.5，遠低於高雄電力事業加嚴排放標準值，大概是台中燃煤電廠平均排放濃度的一半左右，空品監測PM2.5落在7到17範圍， AQI 品質位於綠色到黃色燈號，市府會持續監控空品狀況，以確保台電運作符合環保及安全相關法規。

另外，陳其邁宣示興達燃煤3、4號機組今年「全面除役」，台電董事長曾文生卻指，3號機除役為2025年底、4號機2026年底，兩人說法不一。

陳其邁今天重申，之前就向台電提出要求，希望今年年底，3、4號機組要如期除役，這是一貫立場，他講過很多次，沒有改變。

至於陳其邁說法為何跟台電所說的期程不同？市府進一步說明，「興達3、4號機組在今年底除役」是高市府一直以來對台電提出的要求，希望台電能做到。

陳其邁 考察 台電

延伸閱讀

陳其邁心疼的六龜孩子不只上台大 他再獲總統教育獎

高雄擬打造兒童新樂園 陳其邁：中崙、大寮地區列考量

興達2機組開機惹議 高市長陳其邁：各縣市用電自己供應

興達電廠沒操作許可仍運轉發電惹議 陳其邁：嚴格監督台電

相關新聞

影／陳其邁隔空嗆盧秀燕？ 他說高雄三成電力支援外縣市

高雄市長陳其邁「反對南電北送」、「各縣市用電自己供」的說法引發各方論戰。陳其邁今天更進一步說明，去年高雄市發電量為480...

興達燃煤機組除役跟台電不同調 陳其邁重申今年全面除役

近日台電重啟興達電廠燃煤3、4號備用機組，今早民眾黨團會同高市議員前往電廠考察，質疑老舊機組增加空汙，另在除役時間中央、...

歷時6年...高樹舊寮圳調蓄池完工 2.55萬噸蓄水灌2470公頃農田

屏東縣高樹鄉上游舊寮圳幹線經由大津引水隧道引入荖濃溪支流濁口溪水源，莫拉克颱風後，上游崩塌地土砂向下游沖刷，使舊寮圳水源...

日本駐台代表拜會 陳光復盼推動澎日觀光交流

日本台灣交流協會代表片山和之今天由台灣日本關係協會會長蘇嘉全陪同，拜會澎湖縣長陳光復。陳光復期盼與日本在旅遊、經濟方面建...

屏東榮總營運第3年...曝短期爭取升格區域教學醫院 長期朝醫學中心邁進

屏東榮民總醫院創院營運第3年，短期爭取升格為區域教學醫院，擴展醫療量能，2026年底床位全數開設完成達630床，長期則朝...

噶居寺蔣揚社福慈善基金會邀腦麻、脊損及街友端午餐聚

台南左鎮噶瑪噶居寺蔣揚社會福利慈善基金會，今天中午舉辦「114年粽香有愛－端午關懷聚餐」活動，邀請社福團體及街友等近兩百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。