興達燃煤機組除役跟台電不同調 陳其邁重申今年全面除役

近日台電重啟興達電廠燃煤3、4號備用機組，今早民眾黨團會同高市議員前往電廠考察，質疑老舊機組增加空汙，另在除役時間中央、地方說法兜不攏。市長陳其邁表示，運轉期間空品有嚴格掌控，多項數值低於高雄電力事業加嚴排放標準值；另重申，興達3、4號機組今年全面停役，立場沒有改變。

市長陳其邁在市政會議前接受媒體聯訪。他表示，興達電廠1至4號機及大林5號機轉備用機組，必須嚴格遵守法令，空汙法規定內，緊急備用下僅能發電720小時以內，第一季、四季不能發電，市府要求台電公司必須嚴格遵守。

此外，台電備用機組是依據電業法57條，屬於經濟部核定權，不是地方政府同意範圍內，但是申請展延操作許可權利在地方政府，所以高市府對於所有燃煤及大林5號燃氣機組申請展延都不同意，希望台電嚴格遵守相關法令規定，在緊急狀況下啟動，若違反相關規定，高市府無法接受。

陳其邁也強調，在台電備用機組運轉時，依據標準作業必須在前2、3天先通知高雄市政府，市府也會嚴格監督。以這幾天的空品來看，備用機組運轉的時候，氮氧化物排放平均濃度為14.5，遠低於高雄電力事業加嚴排放標準值，大概是台中燃煤電廠平均排放濃度的一半左右，空品監測PM2.5落在7到17範圍， AQI 品質位於綠色到黃色燈號，市府會持續監控空品狀況，以確保台電運作符合環保及安全相關法規。

另外，陳其邁宣示興達燃煤3、4號機組今年「全面除役」，台電董事長曾文生卻指，3號機除役為2025年底、4號機2026年底，兩人說法不一。

陳其邁今天重申，之前就向台電提出要求，希望今年年底，3、4號機組要如期除役，這是一貫立場，他講過很多次，沒有改變。

至於陳其邁說法為何跟台電所說的期程不同？市府進一步說明，「興達3、4號機組在今年底除役」是高市府一直以來對台電提出的要求，希望台電能做到。