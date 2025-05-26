歷時6年...高樹舊寮圳調蓄池完工 2.55萬噸蓄水灌2470公頃農田

屏東縣高樹鄉上游舊寮圳幹線經由大津引水隧道引入荖濃溪支流濁口溪水源，莫拉克颱風後，上游崩塌地土砂向下游沖刷，使舊寮圳水源含砂量增加，水質不穩，影響農民灌溉及農作收益。歷經多年爭取，高樹舊寮圳調蓄池5月4日竣工，立委鍾佳濱今26日率財委會考察施工成果，2.55萬噸蓄水可供灌2470公頃農田。

高樹鄉因地勢高，抽水不易，農民常為取水灌溉引發紛爭，經高樹鄉長梁正翰、代表會主席陳恭茂、鄉公所爭取，立委鍾佳濱多次辦理現勘與座談會，歷經6年，終於在今年5月完工。代表會主席陳恭茂說，相信2到3年沉沙池孕育新生態及魚類，有望成為高樹另類新觀光景點。

農水署長蔡昇甫指出，調蓄池面積1.13公頃，蓄水容量達2.55萬噸，施作金額9733萬元，之後大幅提升供水穩定性及韌性，也利於抗旱備援。經沉砂池水力排砂後，節省溉區圳路清淤，提升灌溉水質。

財委會接續到市區現勘水利溝渠，在長治鄉辦理農業天然災害救助與農業作物保險現況座談會。屏東市玉成里長簡同慰說，農田水利溝清淤後汙泥惡臭汙染。農田水利署長蔡昇甫應允，將寬列預算以封閉式車輛當場將汙泥載走。

受去年氣候影響，今年屏東農產波動，包括水稻、酪梨、檸檬、芒果、荔枝等，屏北地區各農會理事長、總幹事等，與屏東縣米穀商業同業公會反映災情現況。

立委鍾佳濱說，現進入稻米結穗期，卻發現受氣候影響，變成「空包彈」，稻穗裡面沒稻米，減產嚴重，農民朋友們盼望農業部解決收成與收入問題。

屏東縣米穀公會前理事長陳漢垣前提到，現今水稻收入保險是以當期投保鄉鎮每公頃實際產量，相較基準產量減產平均比例，作為理賠基準，有些農民因較早種植，後續其他農民陸續種植，拉高平均產量，雖然同樣面對農損，卻反而無法獲理賠，希望放寬限制，讓農民的收入獲得周延的保障。

農業金融署副署長周妙芳說，目前「基本型」農業保險制度內，毋需另外投保繳費，政府會自動納入保障，只要實際種植水稻農民，相較平均產量減少兩成以上，皆能獲每公頃2萬元理賠；理賠基準以地方政府回報給農糧署樣本點平均，是客觀數據；若作物受到寒害導致欠收，亦可向農糧署申請天然災害現金救助。

周妙芳表示，農業保險每年新增品項，水稻保險今年2025年起不限制有無繳售公糧，開放實際種稻的農民皆可投保一般加強型保險，鼓勵農民踴躍投保，增加保障！