日本駐台代表拜會 陳光復盼推動澎日觀光交流

日本台灣交流協會代表片山和之今天由台灣日本關係協會會長蘇嘉全陪同，拜會澎湖縣長陳光復。陳光復期盼與日本在旅遊、經濟方面建立互動交流，增進兩地情誼，共同推動地方發展。

片山和之在台灣日本關係協會會長蘇嘉全陪同下抵澎參訪，並拜會陳光復，陳光復表達誠摯歡迎。

陳光復表示，澎湖近年發展與日俱增，除觀光人次持續成長，返鄉人數、公司行號、合法民宿登記都持續上升，就業機會也隨之提升，景氣與就業環境的改善，讓青年返鄉就業，促進澎湖的發展與繁榮。

陳光復指出，在縣府團隊的努力下，完善的財政管理與執行，將資源投入地方建設及社會福利，成功實踐從零到百歲的全齡照護，為澎湖帶來更穩健且長遠的進步。

片山和之表示，這是他第2次拜訪澎湖，預計走訪澎湖景點，體驗美麗的海島風情，他說，日本是台灣人最喜愛旅行的國家，台日之間有深厚的情誼，不論在經貿、文化或觀光交流，都期盼將來有更熱絡的互動與交流，強化雙方關係。