屏東榮總營運第3年...曝短期爭取升格區域教學醫院 長期朝醫學中心邁進

屏東榮民總醫院創院營運第3年，短期爭取升格為區域教學醫院，擴展醫療量能，2026年底床位全數開設完成達630床，長期則朝醫學中心邁進。

屏東榮總發展為醫學中心，卻受限土地面積不足，立委鍾佳濱今安排立院財政委員會到屏東榮總考察，提供第三期土地取得的各種協助。

屏東榮總院長王瑞祥說，他到任四個多月已新聘約100名護理師，但也有近20名護理師離開，今年下半年將新開設10床加護病房，明年初、明年中將各增開一間急性病房。

立委鍾佳濱關切兒科全天候24小時急診，基本要求是要有4個兒科急診專科醫師，王瑞祥說，目前已有一名，若再增加一名就會先啟動周末六、日的24小時兒童急診專科醫師看急診，若增至4名則將是屏東縣唯一具24小時兒童急診專科醫師看診的醫院，預計今年底完成兒科急診專科醫師服務建置。

屏東榮總今2025年每月平均營收達2.47億元，較2023年成長35%，服務量顯著成長，未來發展目標，短期爭取升格為區域教學醫院，擴展醫療量能，在2026年底床位全數開設完成達630床，長期則朝醫學中心邁進。

王瑞祥說，屏東榮總土地面積5公頃，加計保留二期1.7公頃也才6.7公頃，較北榮30公頃、中榮35公頃、高榮20公頃小許多，若發展成為醫學中心至少要擴增300至400床，亟需取得大武營段3、13地號共5.4公頃土地作為第三期開發使用，以利發展醫學中心。屏東榮總二期土地規畫擴增教學、婦幼、中醫與癌症照護醫療，第三期土地增設400病床及教育機構。

屏東榮總三期預定地，國產署原同意保留至2026年12月底，但屏東榮總現為創院營運第三年的初始階段，財務負擔仍鉅，為降低籌建財務負擔，日前透過立委鍾佳濱協助，國產署同意延至2028年底。

國產署長曾國基表示，已正式函覆同意保留三期土地，也可提報分期付款，他也提醒公告現值的調整將影響後續土地取得費用，住宅用地與醫療用地有不同建蔽率、容積率，這部分也需處理。

退輔會副主委吳志揚表示，屏東榮總穩定成長，初期財務負擔比較大，三期用地取得是未來成為醫學中心的關鍵，將爭取多分幾期，以減輕負擔。

地方人士提出多項建議，王瑞祥承諾行政人員、照服員會多聘用附近居民，強化醫療品質及量能，減少民眾外流高雄就醫。