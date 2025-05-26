快訊

鼎越開發372億標京華城「涉非常規交易」 檢調搜索約談22人

交棒說掀議...朱立倫再回應 每次提到盧秀燕都覺得「非常、誠摯歡迎」

平均調漲26.8％！今起訂購6月23日台鐵車票為新票價 北花自強號漲至583元

屏東榮總營運第3年...曝短期爭取升格區域教學醫院 長期朝醫學中心邁進

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東榮民總醫院創院營運第三年，短期爭取升格為區域教學醫院，擴展醫療量能，長期則朝醫學中心邁進，立委鍾佳濱（左三）今率立法院財政委會考察，為屏東榮總爭取第三期土地。圖／立委鍾佳濱辦公室提供
屏東榮民總醫院創院營運第三年，短期爭取升格為區域教學醫院，擴展醫療量能，長期則朝醫學中心邁進，立委鍾佳濱（左三）今率立法院財政委會考察，為屏東榮總爭取第三期土地。圖／立委鍾佳濱辦公室提供

屏東榮民總醫院創院營運第3年，短期爭取升格為區域教學醫院，擴展醫療量能，2026年底床位全數開設完成達630床，長期則朝醫學中心邁進。

屏東榮總發展為醫學中心，卻受限土地面積不足，立委鍾佳濱今安排立院財政委員會到屏東榮總考察，提供第三期土地取得的各種協助。

屏東榮總院長王瑞祥說，他到任四個多月已新聘約100名護理師，但也有近20名護理師離開，今年下半年將新開設10床加護病房，明年初、明年中將各增開一間急性病房。

立委鍾佳濱關切兒科全天候24小時急診，基本要求是要有4個兒科急診專科醫師，王瑞祥說，目前已有一名，若再增加一名就會先啟動周末六、日的24小時兒童急診專科醫師看急診，若增至4名則將是屏東縣唯一具24小時兒童急診專科醫師看診的醫院，預計今年底完成兒科急診專科醫師服務建置。

屏東榮總今2025年每月平均營收達2.47億元，較2023年成長35%，服務量顯著成長，未來發展目標，短期爭取升格為區域教學醫院，擴展醫療量能，在2026年底床位全數開設完成達630床，長期則朝醫學中心邁進。

王瑞祥說，屏東榮總土地面積5公頃，加計保留二期1.7公頃也才6.7公頃，較北榮30公頃、中榮35公頃、高榮20公頃小許多，若發展成為醫學中心至少要擴增300至400床，亟需取得大武營段3、13地號共5.4公頃土地作為第三期開發使用，以利發展醫學中心。屏東榮總二期土地規畫擴增教學、婦幼、中醫與癌症照護醫療，第三期土地增設400病床及教育機構。

屏東榮總三期預定地，國產署原同意保留至2026年12月底，但屏東榮總現為創院營運第三年的初始階段，財務負擔仍鉅，為降低籌建財務負擔，日前透過立委鍾佳濱協助，國產署同意延至2028年底。

國產署長曾國基表示，已正式函覆同意保留三期土地，也可提報分期付款，他也提醒公告現值的調整將影響後續土地取得費用，住宅用地與醫療用地有不同建蔽率、容積率，這部分也需處理。

退輔會副主委吳志揚表示，屏東榮總穩定成長，初期財務負擔比較大，三期用地取得是未來成為醫學中心的關鍵，將爭取多分幾期，以減輕負擔。

地方人士提出多項建議，王瑞祥承諾行政人員、照服員會多聘用附近居民，強化醫療品質及量能，減少民眾外流高雄就醫。

今天下午參與屏東榮總考察有行政院退輔會副主委吳志揚、就醫保健處長劉峻正、國產署署長曾國基、屏東縣衛生局長張秀君、屏東縣府城鄉發展處副處長倪國鈞、立委蘇清泉等人，屏東縣議員梁育慈、方一祥服務處與多名市民代表及周邊多名里長到場關切。

屏東榮民總醫院創院營運第三年，短期爭取升格為區域教學醫院，擴展醫療量能，長期則朝醫學中心邁進，立委鍾佳濱今率立法院財政委會考察，為屏東榮總爭取第三期土地。圖／立委鍾佳濱辦公室提供
屏東榮民總醫院創院營運第三年，短期爭取升格為區域教學醫院，擴展醫療量能，長期則朝醫學中心邁進，立委鍾佳濱今率立法院財政委會考察，為屏東榮總爭取第三期土地。圖／立委鍾佳濱辦公室提供
屏東榮民總醫院創院營運第三年，短期爭取升格為區域教學醫院，擴展醫療量能，2026年底床位全數開設完成達630床，長期則朝醫學中心邁進，第三期預定地規畫圖。圖／立委鍾佳濱辦公室提供
屏東榮民總醫院創院營運第三年，短期爭取升格為區域教學醫院，擴展醫療量能，2026年底床位全數開設完成達630床，長期則朝醫學中心邁進，第三期預定地規畫圖。圖／立委鍾佳濱辦公室提供
屏東榮民總醫院創院營運第三年，短期爭取升格為區域教學醫院，擴展醫療量能，長期則朝醫學中心邁進，立委鍾佳濱今率立法院財政委會考察，為屏東榮總爭取第三期土地。圖／立委鍾佳濱辦公室提供
屏東榮民總醫院創院營運第三年，短期爭取升格為區域教學醫院，擴展醫療量能，長期則朝醫學中心邁進，立委鍾佳濱今率立法院財政委會考察，為屏東榮總爭取第三期土地。圖／立委鍾佳濱辦公室提供

鍾佳濱 醫學中心 榮總 屏東縣

延伸閱讀

為大罷免添柴火 民進黨遞狀聲請總預算案、財劃法釋憲

影／立院舉手表決三讀...柯建銘轟：蔣介石在世也不敢 藍白必敗無疑

釐清修憲訴法有無瑕疵 憲法法庭512公開說明會…出席名單出爐

屏東檸檬受忽冷忽熱天氣引發遲發性災損 今年恐損失5成

相關新聞

出生僅4天...澎湖男嬰腸胃壞死 民航出動保溫箱後送

澎湖縣一名出生4天新生男嬰因疑似腸胃壞死須立即手術，駐地醫療直升機凌天航空昨凌晨接獲三總澎湖分院小兒加護病房通知，緊急申...

影／以「宗教」為由...高雄餐廳禁導盲犬入內 社會局回應了

高雄一名導盲犬使用者日前與導盲犬到一間穆斯林餐廳用餐，不料業者以「宗教」為由，拒絕導盲犬入內。餐廳老闆表示，沒有拒絕對方...

屏東榮總營運第3年...曝短期爭取升格區域教學醫院 長期朝醫學中心邁進

屏東榮民總醫院創院營運第3年，短期爭取升格為區域教學醫院，擴展醫療量能，2026年底床位全數開設完成達630床，長期則朝...

噶居寺蔣揚社福慈善基金會邀腦麻、脊損及街友端午餐聚

台南左鎮噶瑪噶居寺蔣揚社會福利慈善基金會，今天中午舉辦「114年粽香有愛－端午關懷聚餐」活動，邀請社福團體及街友等近兩百...

屏東永新公園極限運動場老舊拆除 縣議員盼原址重建

屏東市永新公園極限運動場位在中山路與重慶路中間，因極限運動設施設置逾20年，設施老舊危險，先前拆除，後續規畫，地方各有意...

高雄淡黃蝶蟲蛹暴增成奇景 專家揭背後關鍵原因

近日在高雄左楠到橋頭地區大量出現淡黃蝶的幼蟲與蛹，引發關注。國立中山大學生物科學系副教授顏聖紘說，淡黃蝶以阿勃勒等豆科植物的樹葉為食物，「阿勃勒多的時候，淡黃蝶就多」，南部偶爾就會出現大爆發，從嘉義到屏東都是四處可見。幼蟲暴增以後，作為食物的植物可能因此變少，可能會出現族群規模暴跌的現象，這種暴起暴落的現象是自然的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。