噶居寺蔣揚社福慈善基金會邀腦麻、脊損及街友端午餐聚

近日在高雄左楠到橋頭地區大量出現淡黃蝶的幼蟲與蛹，引發關注。國立中山大學生物科學系副教授顏聖紘說，淡黃蝶以阿勃勒等豆科植物的樹葉為食物，「阿勃勒多的時候，淡黃蝶就多」，南部偶爾就會出現大爆發，從嘉義到屏東都是四處可見。幼蟲暴增以後，作為食物的植物可能因此變少，可能會出現族群規模暴跌的現象，這種暴起暴落的現象是自然的。

2025-05-26 11:53