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噶居寺蔣揚社福慈善基金會邀腦麻、脊損及街友端午餐聚

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
噶居寺蔣揚社福慈善基金會邀腦麻、脊損及街友端午餐聚，基金會創辦人洛本天津仁波切到場發放福田金祝福。記者周宗禎／攝影
噶居寺蔣揚社福慈善基金會邀腦麻、脊損及街友端午餐聚，基金會創辦人洛本天津仁波切到場發放福田金祝福。記者周宗禎／攝影

台南左鎮噶瑪噶居寺蔣揚社會福利慈善基金會，今天中午舉辦「114年粽香有愛－端午關懷聚餐」活動，邀請社福團體及街友等近兩百人在火鍋餐廳聚餐。基金會創辦人洛本天津仁波切到場發放福田金祝福眾人，並與市府合作提供胸部X光健檢等服務。

今天除了南瀛脊髓損傷關懷協會、台南市脊髓損傷關懷協會、台南市腦性麻痺之友協會等機構，基金會也邀請許多遠從高雄屏東專程自己來的街友。

洛本天津仁波切創辦的噶居寺蔣揚基金會關心街友多年，每年端午、中秋及農曆年等節慶前都邀街友餐敘、分享過節氣氛，也與醫療院所合作提供基礎身體檢查，為街友身體健康把關。

基金會表示，扶持街友持續多年後，各團體對街友形象逐漸改觀並陸續加入關懷行列，蔣揚基金會2019年端午活動改執行弱勢支持計畫，提供街友諮商輔導、發扶助金、剪髮儀容整理服務及安家服務宣導登記、安家租屋補助、就業輔導街友安家計畫；歲末圍爐佛祖請吃飯及端午餐敘也擴大邀請腦麻、脊損及在地弱勢者參與，因疫情曾一度停辦，112年起恢復餐敘活動。

基金會表示，弱勢者與街友等社會邊緣人需要各界關心，基金會餐敘及佛祖請吃飯等活動深受街友支持。

洛本天津仁波切指出，期待以溫暖餐食及愛的薄禮，讓腦麻、脊損、街友等弱勢朋友感受社會關懷，也提醒街友勿輕易將身分資料交給他人以防詐騙，也感謝所有愛心人士捐輸支持及志工善念成就餐會，讓所有人感受端午團聚氣氛。

噶居寺蔣揚社福慈善基金會邀腦麻、脊損及街友端午餐聚，基金會創辦人洛本天津仁波切到場發放福田金祝福。記者周宗禎／攝影
噶居寺蔣揚社福慈善基金會邀腦麻、脊損及街友端午餐聚，基金會創辦人洛本天津仁波切到場發放福田金祝福。記者周宗禎／攝影

高雄市 街友 腦性麻痺 端午節 愛心 屏東 台南

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