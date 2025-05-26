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出生僅4天...澎湖男嬰腸胃壞死 民航出動保溫箱後送

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
凌天航空昨凌晨後送新生4天男嬰到台中治療，創下民航使用「航空用嬰兒保溫箱」後送紀錄。圖／凌天航空提供
凌天航空昨凌晨後送新生4天男嬰到台中治療，創下民航使用「航空用嬰兒保溫箱」後送紀錄。圖／凌天航空提供

澎湖縣一名出生4天新生男嬰因疑似腸胃壞死須立即手術，駐地醫療直升機凌天航空昨凌晨接獲三總澎湖分院小兒加護病房通知，緊急申請後送，並以「航空用嬰兒保溫箱」成功於清晨5時18分將男嬰後送到中國醫藥大學附設醫院，不僅克服夜間航管限制，並創下民航使用嬰兒保溫箱緊急醫療首例。

據了解該名新生兒出生4天，因疑似腸胃壞死，住進三總澎湖分院，25日凌晨病況突然急轉直下，院方立即聯繫家屬，需要辦理醫療後送到台灣進行治療；駐地醫療直升機凌天航空接獲院方通知，緊急申請後送。

三總澎湖分院派遣小兒科醫師劉俊廷隨行照護外，凌天航空由擔任「航空用電子醫療器材測試員」的主任陳萬昇隨行，航空用嬰兒保溫箱也是陳萬昇在去年6月擔任航空測試人員後，首次在後送任務中使用照顧病患；直升機於凌晨近４時起飛，4時36分在台中機場降落，5時18分抵達中國醫藥大學附設醫院。

凌天航空指出，此次新生兒後送，因考量新生兒無菌、保溫等問題，首次使用當初由澎湖縣政府衛生局長陳淑娟向中央爭取補助，三總澎湖分院進行採購的「航空用嬰兒保溫箱」，再由澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空協助辦理適航相關測試、認證，這也是民航史上首次使用「航空用嬰兒保溫箱」進行空中醫療後送。

凌天航空於5月21日起已連續5天接續執行6件醫療後送任務，昨日新生兒後送任務醫療照護及器材運用，發揮凌天航空駐地6年多以來與地方醫療院所配合的默契。

凌天航空後送男嬰到台中時，由三總澎湖分院派遣小兒科醫師劉俊廷隨行照護。圖／凌天航空提供
凌天航空後送男嬰到台中時，由三總澎湖分院派遣小兒科醫師劉俊廷隨行照護。圖／凌天航空提供
凌天航空昨凌晨後送新生4天男嬰到台中治療，創下民航使用「航空用嬰兒保溫箱」後送紀錄。圖／凌天航空提供
凌天航空昨凌晨後送新生4天男嬰到台中治療，創下民航使用「航空用嬰兒保溫箱」後送紀錄。圖／凌天航空提供

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