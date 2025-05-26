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影／以「宗教」為由...高雄餐廳禁導盲犬入內 社會局回應了

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄某餐廳不讓導盲犬入內的消息傳出後，有網友到臉書留言「以後不買了」，餐廳業者回覆「請見諒，宗教上的不得馬虎」。圖／讀者提供
高雄某餐廳不讓導盲犬入內的消息傳出後，有網友到臉書留言「以後不買了」，餐廳業者回覆「請見諒，宗教上的不得馬虎」。圖／讀者提供

高雄一名導盲犬使用者日前與導盲犬到一間穆斯林餐廳用餐，不料業者以「宗教」為由，拒絕導盲犬入內。餐廳老闆表示，沒有拒絕對方，是安排坐在門口，並把導盲犬放在外面。高市社會局說，將主動輔導業者並函文限期改善，未改善可罰1萬元以上5萬元以下罰鍰，並須接受4小時講習。

導盲犬使用者黃姓男子本月24日傍晚帶導盲犬到一間穆斯林餐廳用餐，進入後向店家表明有導盲犬，卻被店家當場拒絕，黃男當場向業者解釋，依據現行法規，導盲犬可以自由出處公共場所、營業場所等，但業者還是以清真寺不得帶狗入內的規定回絕。

黃男表示，他尊重宗教，沒有要上升到對立，他沒有要進入清真寺，是要進入餐廳，如果用宗教的理由拒絕導盲犬，也等於是拒絕視障者

餐廳業者表示，有向黃男解釋，這裡是清真寺的餐廳，因為宗教因素，在店門外有告示「嚴禁狗入內」，當天有跟黃男說，把導盲犬放在外面，會安排他坐在靠門邊的位置，耀潔長或有其他需求，都會協助。但最後黃男選擇離開。

高市社會局說，身心障礙者權益保障法第60條規定，合格導盲犬得自由進出公共場所、公共建築物、營業場所、大眾運輸工具及其他公共設施。社會局接獲通報會主動輔導並依同法第100條規定函文限期改善，屆期未改善者，處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並命其接受4小時講習。

社會局表示，業者是在每周二至周日營業，將派人在營業時間至該店家輔導併函文改善。

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