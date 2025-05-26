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屏東永新公園極限運動場老舊拆除 縣議員盼原址重建

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市永新公園極限運動場設施老舊逾20年，市公所日前已拆除，議員希望原址重建，成為觀光文化新亮點、市民代表有的希望能做夜市等。縣府向中央爭取經費，圖為拆除前的情況。圖／取自屏東市公所網站
屏東市永新公園極限運動場設施老舊逾20年，市公所日前已拆除，議員希望原址重建，成為觀光文化新亮點、市民代表有的希望能做夜市等。縣府向中央爭取經費，圖為拆除前的情況。圖／取自屏東市公所網站

屏東市永新公園極限運動場位在中山路與重慶路中間，因極限運動設施設置逾20年，設施老舊危險，先前拆除，後續規畫，地方各有意見，有民代希望能打造夜市、或是做機車練習場，也有民代希望能原址重建極限運動場，融合街頭文化，希望縣府與市公所溝通協調。

屏東縣議會今城鄉處、工務處、水利處與研行處到議會業務報告與質詢，縣議員李世斌、梁育慈、陳揚都關注永新公園極限運動場後續縣府的的規畫進度。

李世斌說，永新公園在屏東市的位置是相當珍貴的，以前就打造極限運動公園，代表這個城市是年輕的，屏東市花了600萬拆除後，有的想要做機車練習場、也有說想要做夜市，永新公園位置，鄰近勝利星村、孫立人行館，靠近中山路，應該好好利用，突顯是一個進步城市，極限公園不只是一個運動，代表多元文化、也有街頭文化在裡面。

「不要再走回頭路！」，李世斌說，希望縣府跟公所要進一步溝通協調，保留下來。

梁育慈說，支持永新公園極限運動場原址重建，極限運動場是新興運動，東京奧運後，日本提極限運動是有代表性運動，屏東走在20幾年前有極限運動場，剛好是她讀書的年代，元老級的使用者是她的同學們，因為有極限運動場，培養一群屏東在地使用者。公共建設會帶動地方發展。

梁育慈說，20幾年過後，各縣市這幾年紛紛成立極限運動場，屏東不能走回頭路啊，現階段設施老舊不符合現在期待，一定要保留原址重建。

梁育慈說，永新公園的位置，在屏東市區，黃昏市場旁邊，連接勝利星村，是藝文空間廊帶，等於是屏東很重要的門面，永新公園是很長廊帶，具年輕、城市的新意象，對市容也有幫助，請縣府與地方溝通要加強。

縣議員陳揚說，希望縣府和公所之前要合作協力，未來公所的維護管理壓力也是很大。

工務處長林洋助表示，永新公園目前規畫基礎設施有將極限運動設計在裡面，目前面臨經費不足問題，也有跟中央爭取經費，現階段提細部設計階段規畫。由該處場地是屏東市公所管轄，縣府提計畫跟中央爭取經費。

屏東市長周佳琪說，縣府對勝利星村到火車站等地區有整體的規畫和考量，每個區塊有其設計，強調縣市合作能讓屏東市發展的更好。

屏東市永新公園極限運動場設施老舊逾20年，市公所日前已拆除，議員希望原址重建，成為觀光文化新亮點、市民代表有的希望能做夜市等。縣府向中央爭取經費，圖為拆除前的情況。圖／取自屏東市公所網站
屏東市永新公園極限運動場設施老舊逾20年，市公所日前已拆除，議員希望原址重建，成為觀光文化新亮點、市民代表有的希望能做夜市等。縣府向中央爭取經費，圖為拆除前的情況。圖／取自屏東市公所網站

體育 運動 議員 屏東縣

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