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高雄端午龍舟30日起登場 市府公布道路管制資訊

中央社／ 高雄26日電

「高雄端午龍舟嘉年華暨龍舟錦標賽」30日起在愛河水域登場，今年市集擴大到河東路，高雄市政府運動發展局今天公布道路管制資訊，包括封閉河東路南向車道，僅限北向單側通行。

相關活動為期3天在高雄橋到七賢橋段愛河水域舉行，運發局表示，中正四路到五福三路段河西路5月30日到6月1日每日中午12時到午夜12時封閉，全線禁車輛通行及停放。

此外，河東路「中正橋往五福橋」北往南車道5月29日上午8時到6月2日中午12時道路封路，取消汽車停車格及公車停靠站；「五福橋往中正橋」南向北車道，5月29日上午8時到6月2日中午12時維持單向通行。

運發局提醒民眾，活動現場周圍停車位稀少，建議搭捷運到前金站、鹽埕埔站再步行到會場；或搭輕軌、公車到輕軌真愛碼頭站下車，再步行到會場。

運發局長侯尊堯說，今年參與隊伍與人數多，周邊活動較去年豐富，包括廣受歡迎佛光山「祥龍燈」再現；會場周邊有傳統及文化創意市集，規模擴大到河東、河西路，屆期將湧現人潮。

輕軌 車道 愛河 交通管制

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