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高雄毛毛蟲暴增後一夜結蛹 民眾期待「終於要變蝴蝶了」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
左營區微笑公園內的告示牌，出現許多銀紋淡黃蝶的蟲蛹。記者王勇超／攝影
左營區微笑公園內的告示牌，出現許多銀紋淡黃蝶的蟲蛹。記者王勇超／攝影

高雄橋頭、楠梓、左營區近日出現大量銀紋淡黃蝶幼蟲群聚，民眾看到數以百計的毛毛蟲在住家外牆爬行，直呼「好恐怖」，沒想到前天傍晚開始，這些毛蟲幾乎全數結成蛹，密密麻麻附著在路燈、公園告示牌、民宅鐵門，甚至連燒金紙的大鐵桶內都有蹤跡，讓居民嘖嘖稱奇。

橋頭區一名女子說，去年高雄天氣熱，突然出現大量馬陸，今年馬陸沒出現，卻突然冒出很多毛毛蟲，家門前的人行道、住家陽台都被爬滿，很擔心家中的小孩或長輩因為毛毛蟲造成過敏。

楠梓區的居民說，後勁溪邊的房子近日突然爬滿毛毛蟲，甚至站在樹下，「一陣風吹過來會下毛毛蟲雨」。網友說，左營高鐵路的居民苦不堪言，「聽說一天都要掃上百隻毛毛蟲，還無法在陽台洗衣服」。

左營區至真路的居民李姓男子說，當地鄰近微笑公園，近期從公園的樹上掉下許多毛毛蟲，直到前天下午都還能見到毛毛蟲在陸上爬行，但才過了一個晚上，毛蟲幾乎都結成蟲蛹，公園內的樹枝、告示牌，附近住家的牆壁、鐵門、甚至燒金紙專用的大鐵桶內，都黏附許多蟲蛹，「總算要變蝴蝶了，不然之前真的有點噁心」。

突然大量湧現的毛毛蟲在一夜之間變成蟲蛹的情況也出現在楠梓區，網友說「大家擔心的蟲蟲危機，應該快要解除了」，藍昌路河堤的路燈、路旁的電箱，同樣布滿密密麻麻的蟲蛹。有人說「密集恐懼症發作了」、「毛蟲結蛹讓人好毛」。

工務局公園處說，近日確有接獲民眾通報橋頭、左營、楠梓一帶的毛毛蟲問題，經查是銀紋淡黃蝶的幼蟲，正值繁殖季節，數量較多，主要集中在市區的阿勃勒樹上，屬自然生態現象，不會對植物或人體造成實質危害。

左營區至真路微笑公園旁的金爐內，也有許多銀紋淡黃蝶的蟲蛹。記者王勇超／攝影
左營區至真路微笑公園旁的金爐內，也有許多銀紋淡黃蝶的蟲蛹。記者王勇超／攝影
楠梓區藍昌路河堤的路燈底下，出現許多銀紋淡黃蝶的蟲蛹。圖／Yh Cheng提供
楠梓區藍昌路河堤的路燈底下，出現許多銀紋淡黃蝶的蟲蛹。圖／Yh Cheng提供

馬陸 蝴蝶 毛毛蟲 人行道

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