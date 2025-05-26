高雄毛毛蟲暴增後一夜結蛹 民眾期待「終於要變蝴蝶了」

高雄橋頭、楠梓、左營區近日出現大量銀紋淡黃蝶幼蟲群聚，民眾看到數以百計的毛毛蟲在住家外牆爬行，直呼「好恐怖」，沒想到前天傍晚開始，這些毛蟲幾乎全數結成蛹，密密麻麻附著在路燈、公園告示牌、民宅鐵門，甚至連燒金紙的大鐵桶內都有蹤跡，讓居民嘖嘖稱奇。

橋頭區一名女子說，去年高雄天氣熱，突然出現大量馬陸，今年馬陸沒出現，卻突然冒出很多毛毛蟲，家門前的人行道、住家陽台都被爬滿，很擔心家中的小孩或長輩因為毛毛蟲造成過敏。

楠梓區的居民說，後勁溪邊的房子近日突然爬滿毛毛蟲，甚至站在樹下，「一陣風吹過來會下毛毛蟲雨」。網友說，左營高鐵路的居民苦不堪言，「聽說一天都要掃上百隻毛毛蟲，還無法在陽台洗衣服」。

左營區至真路的居民李姓男子說，當地鄰近微笑公園，近期從公園的樹上掉下許多毛毛蟲，直到前天下午都還能見到毛毛蟲在陸上爬行，但才過了一個晚上，毛蟲幾乎都結成蟲蛹，公園內的樹枝、告示牌，附近住家的牆壁、鐵門、甚至燒金紙專用的大鐵桶內，都黏附許多蟲蛹，「總算要變蝴蝶了，不然之前真的有點噁心」。

突然大量湧現的毛毛蟲在一夜之間變成蟲蛹的情況也出現在楠梓區，網友說「大家擔心的蟲蟲危機，應該快要解除了」，藍昌路河堤的路燈、路旁的電箱，同樣布滿密密麻麻的蟲蛹。有人說「密集恐懼症發作了」、「毛蟲結蛹讓人好毛」。