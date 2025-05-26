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青年實習媒合 給屏青留鄉發展機會

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣府推出「屏青實習超有薪」留才計畫，勞青處昨辦徵才媒合，吸引不少學生詢問細節。記者劉星君／攝影
屏東縣府推出「屏青實習超有薪」留才計畫，勞青處昨辦徵才媒合，吸引不少學生詢問細節。記者劉星君／攝影

縣府今年推出「屏青實習超有薪」計畫，15到29歲在校生到企業實習滿160小時，縣府給5千元實習津貼，最高可領1萬元；縣府昨辦徵才，成功媒合81人報名，有業者喊話，職缺一直都有，希望留住青年，而不是一畢業就到外縣市。

媒合會提供職缺、面試媒合、履歷健檢。勞青處長李雨蓁說，16家企業出席媒合面試，現場開放70個職缺，也協助代收35家履歷。

屏科大木設系應屆畢業生黃同學說，她來自桃園，在屏東念書5年，很喜歡屏東步調，希望留下來工作，實習計畫很有吸引力。

李雨蓁表示，實習計畫已吸引110名青年網路報名，54間企業參與合作，開放240個職缺。15到29歲在校生，設籍屏東或外縣市青年，只要學籍在屏東都可加入，到企業實習滿160小時，縣府給5千元津貼，最多可申請320小時。

實習完畢業後得到企業留用轉正職，每月還可多領2千元留任獎勵金，若符合青年穩定就業獎助金資格，可再領每月5千元獎勵金，意即每月由屏東縣政府為青年加薪7千元。

李雨蓁說，113學年度應屆畢業生，加入實習計畫並留任，最多可以領9萬4千元，這是縣政府給青年支持的補貼。

青年

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