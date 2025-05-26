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攤車經濟崛起 民代促高市研擬管理辦法

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
攤車經濟興起，高雄各大商圈或市集常出現特色攤車，有人可能利用三輪車或機車改裝上路，藍綠議員齊聲要求市府研擬管理辦法。記者徐白櫻／攝影
攤車經濟興起，高雄各大商圈或市集常出現特色攤車，有人可能利用三輪車或機車改裝上路，藍綠議員齊聲要求市府研擬管理辦法。記者徐白櫻／攝影

高雄市「青年攤車品牌輔導計畫」累計輔導200案，今年預計再核准40件，有議員指出，攤車經濟崛起，但有些用三輪車或機車改裝的攤車無法合法上路，另，攤車到文化觀光或港埠等地營業，也無法源規範，難遏止亂象。市府回應，正研擬管理辦法。

高市府青年局2023年起推出攤車補助，官網上有不少特色攤車是利用三輪車、單車或機車所改裝，造型獨特，可在第一時間吸引消費者目光。

議員李眉蓁指出，假日市集或演唱會附近常有文創市集，許多行動攤車充滿設計感、入行門檻也低，然而高雄市攤販管理自治條例卻以「攤商跟傳統市場」為主，法規跟不上時代。

議員黃彥毓也發現，有些攤車是自行改裝而成，雖然是電力車，卻無法掛牌、沒有稅籍，根本無法上路，若從前鎮區想去駁二特區擺攤，不可能靠人力拉車，平日不能停放停車格，只能放住家騎樓；市府輔導攤車的立意良善，但攤車經濟已成常態，應訂定管理辦法。

此外，今年高雄燈會吉伊卡哇展引爆熱潮，衍生盜版風波。

議員張博洋說，許多攤商販售盜版品，若是一般攤販進入道路、公園綠地，警方可以依法取締，但若在文化、觀光及港埠等特地區域，除非權利人依著作權法主動提告，否則警方僅能柔性勸離，無法直接開罰或強制驅離，攤車愈來愈多，法規卻有空窗，市府應設立示範區或制定相關管理辦法。

經發局長廖泰翔說，過往攤販管理自治條例確實主要針對攤集場的管理而定，商業攤車使用可能涉及如何設計及攤車安全性等問題，將與青年局進一步討論，未來在推廣及補助時讓法規面更完善。

青年局長林楷軒回應，攤車適法性問題已展開跨局處討論，交由經發局主責，未來相關補助會配合辦理。

李眉蓁 文創 攤商 張博洋 停車格

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