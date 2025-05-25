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端節將至 海巡馬祖擴大威力掃蕩 杜絕走私偷渡與豬瘟

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／金門即時報導
海巡署第十一巡防區昨於馬祖展開端節前聯合擴大威力掃蕩勤務，動員岸海兵力與各式裝備全面巡查海域與岸際熱點，加強查緝不法。圖／海巡署第十一巡防區提供
海巡署第十一巡防區昨於馬祖展開端節前聯合擴大威力掃蕩勤務，動員岸海兵力與各式裝備全面巡查海域與岸際熱點，加強查緝不法。圖／海巡署第十一巡防區提供

海巡署第十一巡防區昨於馬祖展開端節前聯合擴大威力掃蕩勤務，動員岸海兵力與各式裝備全面巡查海域與岸際熱點，加強查緝不法、杜絕走私偷渡，並強化非洲豬瘟邊境防疫，展現維護國門安全與海域秩序的強力決心。

此次掃蕩行動由第十一巡防區指揮部統合艦隊、岸巡與偵防單位，結合移民署、港警與縣警等地方執法單位，出動巡防艇6艘、巡邏車13輛、機車8輛，動員人力92名，針對馬祖地區4鄉5島進行港區、岸際與廢棄建物等處巡緝，嚴防不法藏匿與出入。

海巡指出，行動期間除增加貨船拆檢率，也針對易藏匿偷渡者的碉堡、消波塊等區域進行重點巡查，持續取締越界陸籍漁船與快艇，以保護海洋資源及海底電纜設施安全。

十一巡防區主任洪文泉表示，馬祖地區海域廣闊，至今今年海巡人員已驅離越界陸船668艘、扣留3艘，查處走私偷渡案件6件、豬屍漂流事件6件、油污與生態保育案41件，協助後送病患55件，小三通農產品違規查緝158件，執法成果顯著。

洪文泉強調，端節將至，海巡將持續強化聯防能量，以實際行動守護邊境。他也呼籲民眾，若發現可疑行為或需協助，請即撥打118海巡服務專線，海巡將第一時間投入支援，持續捍衛國門安全。

海巡署第十一巡防區昨於馬祖展開端節前聯合擴大威力掃蕩勤務，動員岸海兵力與各式裝備全面巡查海域與岸際熱點，加強查緝不法。圖／海巡署第十一巡防區提供
海巡署第十一巡防區昨於馬祖展開端節前聯合擴大威力掃蕩勤務，動員岸海兵力與各式裝備全面巡查海域與岸際熱點，加強查緝不法。圖／海巡署第十一巡防區提供
海巡署第十一巡防區昨於馬祖展開端節前聯合擴大威力掃蕩勤務，動員岸海兵力與各式裝備全面巡查海域與岸際熱點，加強查緝不法。圖／海巡署第十一巡防區提供
海巡署第十一巡防區昨於馬祖展開端節前聯合擴大威力掃蕩勤務，動員岸海兵力與各式裝備全面巡查海域與岸際熱點，加強查緝不法。圖／海巡署第十一巡防區提供
海巡署第十一巡防區昨於馬祖展開端節前聯合擴大威力掃蕩勤務，動員岸海兵力與各式裝備全面巡查海域與岸際熱點，加強查緝不法。圖／海巡署第十一巡防區提供
海巡署第十一巡防區昨於馬祖展開端節前聯合擴大威力掃蕩勤務，動員岸海兵力與各式裝備全面巡查海域與岸際熱點，加強查緝不法。圖／海巡署第十一巡防區提供
海巡署第十一巡防區昨於馬祖展開端節前聯合擴大威力掃蕩勤務，動員岸海兵力與各式裝備全面巡查海域與岸際熱點，加強查緝不法。圖／海巡署第十一巡防區提供
海巡署第十一巡防區昨於馬祖展開端節前聯合擴大威力掃蕩勤務，動員岸海兵力與各式裝備全面巡查海域與岸際熱點，加強查緝不法。圖／海巡署第十一巡防區提供

馬祖 非洲豬瘟 海巡署

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