屏青實習徵才媒合會今登場 縣府攜手企業讓青年留鄉

培育產業人才，協助青年就業與產業銜接，屏東縣府勞青處今辦「屏青實習超有薪」徵才媒合，現場邀請20在地企業，提供職缺、面試媒合、履歷健檢等，有屏科大應屆畢業生，畢業後想留在屏東工作，特別來參加，也有在地企業說，提供職缺，讓青年留鄉，認識地方產業。

勞青處長李雨蓁說，縣府4月推出青年新政「屏青實習超有薪-青年實習平台」，有超過50家企業響應，提供超過250個職缺，顯現屏東企業與縣府齊心留才育才決心，邀請更多企業加入實習計畫行列。

李雨蓁說，15到29歲在校生，設籍屏東或外縣市青年但學籍在屏東，都可加入實習計畫，到企業實習滿160小時，縣府給5000元實習津貼，最多可申請320小時，實習津貼最高每人可以領一萬元。

實習完畢業後得到企業留用轉為正職，每月還可多領2000元留任獎勵金，若符合青年穩定就業獎助金資格，可再領每月5000元獎勵金，意即每個月由屏東縣政府為青年加薪7000元。

李雨蓁說，鼓勵今年畢業青年，113學年度應屆畢業生，畢業青年加入實習計畫並留任，最多可領9萬4000元，屏東縣政府給予青年支持補貼。

今一早，勞青處一樓聚集求職者，屏東科技大學木設系應屆畢業生黃同學說，她來自桃園，在屏東念書5年，喜歡屏東步調，畢業後希望留在屏東工作，網路上看到縣府舉辦徵才資訊，特別來了解看看，希望找到喜歡適合工作。

在地能源產業業者說，職缺其實一直都有，提供機會希望能留住青年，也讓年輕人認識在地產業，而不是一畢業就到外縣市，。

勞青處表示，企業只要提供執行職務地點在屏東縣與基本工資以上實習薪資，幫青年投保勞保、就保、勞退金，且提供實習後轉正職缺的企業為優先適用企業，轉正薪資須達3萬0301元以上，縣府提供每家企業最高2次業師指導費，累計最高5000元，協助留下好人才。