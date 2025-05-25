屏東布袋戲驚豔京都漫畫展 NHK報導展現台灣文化力

屏東縣政府帶領全樂閣木偶劇團、明興閣掌中劇團，5月24日、25日在日本京都國際漫畫博物館「台灣少年與日本少年—台日漫畫‧百年邂逅」展覽開幕系列活動助陣演出，精湛的操偶技藝、生動傳神的戲偶表演，獲現場觀眾熱烈回響，並獲日本NHK新聞特別報導。

文化處表示，此次展覽由國家漫畫博物館與京都國際漫畫博物館共同籌畫，展出台日漫畫家作品，並由文化部及駐日台灣文化中心邀請屏東兩個優秀布袋戲團演出，展現台日文化交流多元性。

全樂閣木偶劇團、明興閣掌中劇團分別帶來「偶戲總動員」及「孫悟空尬哪吒」精采劇碼，融合傳統與創新，包含角色對決、傳奇與神話題材、川劇變臉等，並搭配口白唱念、操偶技巧及精巧的戲偶，呈現台灣掌中戲的藝術精髓，引人入勝。

文化處表示，很榮幸屏東縣傳統偶戲可以亮相國際舞台，文化實力獲日媒肯定。未來將持續支持在地藝文團隊，推動文化外交，讓世界看見台灣、看見屏東的文化魅力。

「台灣少年與日本少年—台日漫畫‧百年邂逅」，以手塚治虫及蔡焜霖的漫畫傳記「手塚治虫物語」和「來自清水的孩子」對照爬梳台日漫畫史的交織脈絡，展品超過300件。預計在京都展出至6月24日，並於今年夏季在國家漫畫博物館展出。