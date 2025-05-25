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「走一步採死好幾隻毛蟲」高雄民眾崩潰：像災難片

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市橋頭區新莊里居民近日發現住家鐵門爬滿毛毛蟲。圖／讀者提供
高市橋頭區新莊里居民近日發現住家鐵門爬滿毛毛蟲。圖／讀者提供

高雄橋頭、楠梓、左營地區近日出現大批毛毛蟲大軍出沒，數以百計的銀紋淡黃蝶幼蟲爬滿行道樹、公園綠地，甚至入侵民宅陽台與鐵門，居民走出家門「一腳踩死好幾隻」，擔心引發過敏或衛生問題，形容宛如「災難現場」。公園處說，毛蟲是以阿勃勒樹液為食的淡黃蝶幼蟲，對植物與人體不會有危害。

橋頭、楠梓、左營區民眾異口同聲說，最近幾天毛毛蟲突然暴增，數量驚人。一名住在橋頭區新莊里的女子指著家門前的人行道說「你看，這些都是被踩死的毛蟲！」當地住戶說，每天都要拿掃把掃陽台、沖水清潔，但仍然無法完全清除，「像大軍入侵，非常恐怖。」

橋頭區的民眾說，去年是馬陸，今年換毛毛蟲，每年都有不同蟲害出現，相當困擾；今年家中陽台欄杆、鐵門全被毛毛蟲佔據，「陽台整排玻璃上全是毛蟲」，鄰居甚至整個陽台都被爬滿，清都清不完，很擔心小孩因為毛蟲導致皮膚過敏。

農業局表示，目前尚未接獲1999市政專線通報。若屬居家蟲害（非農業生產行為），建議民眾可洽詢環保單位使用合適環境用藥；若為公共場域發生問題，可通報場域管理單位處理。

工務局公園處證實，近日確有接獲民眾通報橋頭、左營、楠梓一帶的毛毛蟲問題，經查是銀紋淡黃蝶的幼蟲，正值繁殖季節，數量較多，主要集中在市區的阿勃勒樹上，屬自然生態現象，不會對植物或人體造成實質危害。

公園處說，目前已針對通報熱區進行處理，若發現喬木樹枝鄰近民宅，將派員進行適度修剪，以減少幼蟲掉落民宅的機率，如有毛蟲大量掉落的情形，也會派水車清理。

高市橋頭區新莊里人行道近日出現許多毛毛蟲。圖／讀者提供
高市橋頭區新莊里人行道近日出現許多毛毛蟲。圖／讀者提供
高市公園處說，左營、楠梓、橋頭區近日出現的毛毛蟲，經查是阿勃勒樹掉落的淡黃蝶幼蟲，屬於自然生態現象。圖／讀者提供
高市公園處說，左營、楠梓、橋頭區近日出現的毛毛蟲，經查是阿勃勒樹掉落的淡黃蝶幼蟲，屬於自然生態現象。圖／讀者提供
高雄橋頭區有民眾把機車停在樹下，結果座墊竟爬滿毛毛蟲。圖／讀者提供
高雄橋頭區有民眾把機車停在樹下，結果座墊竟爬滿毛毛蟲。圖／讀者提供
高市橋頭區近日出現毛毛蟲大軍，住家的牆壁、鐵門、人行道上常可看到大量毛蟲。圖／讀者提供
高市橋頭區近日出現毛毛蟲大軍，住家的牆壁、鐵門、人行道上常可看到大量毛蟲。圖／讀者提供

馬陸 阿勃勒 毛毛蟲

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