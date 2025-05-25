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高雄法國生活節已吸引9萬人朝聖 今天活動最後一天
2025高雄法國生活節一連3天在高雄駁二藝術特區登場，高市府行國處指出，活動兩天已吸引9萬人潮，台法年度盛事今天即將落幕，要把握機會前往駁二欣賞街頭藝人演出、法式滾球、咖啡競走等精彩活動，當然別錯過匯集上百家台法品牌的美食文創市集。
高市府行政暨國際處長張硯卿表示，法國生活節今天（25日）是最後一天，下午會有街頭藝人、文藻大學戶外講座、法語卡拉ＯＫ、藝術工作坊、法式滾球、咖啡競走等精彩活動，晚間將持續安排國際級音樂演出。
法國生活節今年邁入第2年，今年以「法國蔚藍海岸」為主題，動靜態活動皆有，除展現經典台法料理攤位外，更安排馬賽皂及法式香氛手作體驗，以及咖啡競走、滾球、台法文化KOL講座等活動。
行國處指出，今年新增的海洋VR電影院，由法國在台協會提供「AQUA」、「星砂」、「人之島後」、「天啊，海底有鯊魚！」等多部作品，反思人與自然的關係。
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