墾丁大街調酒攤被爆亂哄抬價 屏縣府稽查多數標價卻未標容量

墾丁大街調酒攤近日有消費者爆料，疑似有哄抬價格消費亂象，屏東縣政府今日組成聯合稽查小組，針對墾丁大街現有22 家調酒攤稽查，發現業者所用的酒都為合格酒類，於價目表均有明確標示每杯價格，但多數未標示容量，已輔導限期改善。

今日聯合稽查行動由縣府消保官吳清宜帶隊，會同財稅局、城鄉發展處、衛生局、警察局等單位。稽查重點包括有無明確標價，充分揭露容量、成分、加濃等金額計算，是否符合菸酒管理法使用合格酒類、標示警語，到調酒使用的冰塊、飲用水及環境衛生是否符合食安規定等項目。

經稽查，22家酒攤商於價目表均有明確標示每杯價格，但多數未標示容量；提供加厚濃度者多數均有標示價格，僅3家未明確標示；有提供購買收據或明細者12家，以上未充分揭露資訊者均已輔導限期改善。

另各家業者所用的酒全數符合菸酒管理法為合格酒類；警語標示有20家未於明顯處貼，均由稽查小組人員指導當場立即張貼，環境衛生等均符合規範。

縣府表示，消費者若遇消費爭議，可檢具相關證明文件向縣府消保官投訴，或打縣府1999、1950專線由相關單位協助處理。為避免網路謠傳打擊當地優良商家，針對不實謠言或爆料，縣府不排除採取法律行動，捍衛當地商譽。

縣府強調，墾丁近年飽受不實或負面新聞影響，縣府除了加強改善墾丁大街交通、不定期稽查旅宿業者外，端午連假及暑假將至，為確保消費安全，將加強稽查力道，並輔導業者自律及提升服務品質，創造友善消費環境，提振墾丁觀光形象，並澄清些不實消息，避免影響消費者信心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康