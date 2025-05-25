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高雄市議員提建兒童樂園 陳其邁：鳳山、大寮列考量

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高市民代認為特色公園規模小、遊具少，缺少一座腹地夠大，設施健全的兒童樂園。聯合報系資料照片
高市民代認為特色公園規模小、遊具少，缺少一座腹地夠大，設施健全的兒童樂園。聯合報系資料照片

高雄特色公園近年遍地開花，但規模小、遊具少，民代認為缺少1座腹地夠大，設施健全的兒童樂園，大力催生「高雄市兒童新樂園」，市長陳其邁初步認同，指鳳山中崙農業區14公頃用地或大寮捷運站周邊是選項，會納入評估。

議員鍾易仲質詢時爭取設置市立兒童新樂園，指兒童樂園設施豐富、娛樂性高，高雄應帶頭做起。市長陳其邁表示，已規畫將2.65公頃台鐵機廠改建親子遊樂園，2.5公頃的星光親水公園也改建中，他認同兒童新樂園想法，但土地仍待找尋。

高市2年前規畫在全市打造150個特色共融公園，但部分公園設備毀損率高、維護率低。鍾易仲更發現，區域型特色公園規模小，使用熱度易下降，全市適合2到12歲的大型場所僅剩壽山動物園，而動物園2023年重新開幕時入園量127萬人次，隔年銳減至86萬人次，面積小、公共設施不足是人潮不來原因，建議集中資源闢建市立兒童新樂園。

翁姓家長說，高雄幾處新設特色公園都相當適合孩童，「能有遊樂園動力遊具，孩子會更有樂趣」。還我特色公園行動聯盟指兒童新樂園能增加多元遊戲空間，但縣市政府仍要考量土地、交通性、預算可行性，在此之前，公園採衛星式散布，能方便親子就近使用。

鍾易仲表示，鳳山區中崙農業區有38公頃公共設施用地和5座公園，未來也納入捷運黃線Y20聯開計畫，適合設立市立遊樂園。陳其邁說，中崙都市變更案正在公展，公園用地較分散，最大一塊僅2.6公頃，會再做整體考量，另一備案是大寮捷運站出口附近的大型腹地。

高雄市 陳其邁 兒童新樂園

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