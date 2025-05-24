澎湖花火節離島首場 5千發煙火點亮七美夜空

澎湖國際海上花火節首場離島場，今晚在七美鄉登場，共計施放5000多發大小煙火，七美夜空份外絢爛美麗，25日晚間還安排七美璀璨星空晚會，為七美揭開精彩的旅遊季。

澎湖國際海上花火節離島七美場，今晚由澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁與七美鄉長呂啟俊等人共同啟動，12分鐘5000多發的大小花火，直竄南滬港區夜空綻放，現場逾3000名民眾與遊客欣賞花火，包括新北市議會議長蔣根煌也率議會人員到場共襄盛舉。

此外，史努比人偶現場見面會吸引七美在地小朋友的歡迎，七美國小附設幼兒園、西湖社區、台語歌手蘇宥蓉也都先後登場表演，為花火暖身，帶給民眾視覺與聽覺雙重饗宴。

除了今晚的花火施放外，澎湖七美公所明天晚間還在雙心石滬廣場舉辦璀璨星空晚會，讓七美島更加熱鬧。