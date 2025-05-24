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卓榮泰勉台法小帆手 天空當螢幕海洋當鍵盤

中央社／ 高雄24日電

行政院長卓榮泰今天南下高雄出席「樂觀小帆手」活動，迎接完成6天航行的台法小朋友，並表示這項活動意義非凡，盼小朋友把「天空當螢幕，海洋當鍵盤」，未來世界會大很多。

海委會今天下午在高雄愛河灣舉行「攜手國際‧航向蔚藍，樂觀小帆手‧海洋台灣夢3.0」活動，行政院長卓榮泰在海委會主委管碧玲、行政院發言人李慧芝、法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）、岳明國民中小學校長黃建榮等人陪同下出席。活動中，有6名學生跟卓榮泰分享以海洋廢棄物創作的藝術作品，並致贈給他。

卓榮泰致詞表示，這項活動有3個意義，第一是小朋友們多多接觸戶外活動，而非在家看著3C，這樣的海洋活動希望能讓小朋友把「天空當螢幕，海洋當鍵盤」，未來的世界也比一般小朋友大很多。總統賴清德推動「健康台灣」治國理念，除了把醫療服務做好，更鼓勵國人促進健康，管好自己的身體，包括適當活動、飲食、休息。

第二，讓大家學習海洋環境教育，活動中，國家海洋研究院人員也隨船教導各項知識，從認識海洋到認識台灣，再到認識世界；第三，推廣海洋外交文化，這種文化能突破不同語言隔閡，小朋友從小就能探索海洋，結交國際上朋友，以後更有機會去各地方追逐夢想。

管碧玲則表達3個感謝，首先感謝黃建榮率領團隊推動全方位海洋教育，讓小朋友們變成快樂小帆手。今年3.0航行活動有台灣、日本、法國、比利時、瑞士5個國家小朋友一起參加巡航，體現勇氣、友誼跟連結價值。

她也感謝法國在台協會，台灣與法國今年在海洋合作計畫有非常大發展，今年提供台灣4名年輕人參加在法國尼斯舉辦聯合國海洋會議的機會，加上賴總統及卓榮泰所推動的青年圓夢計畫，共同成就這項重要突破。

管碧玲最後特別感謝卓榮泰，讓海委會海巡署成為人民靠山，卓榮泰則是海巡署靠山。卓榮泰去年以預備金協助海巡署建置2個重要科技偵查系統。

在守護永續海洋方面，卓榮泰今年核定台灣4000噸大調查船計畫，未來將有3艘調查船船隊，針對台灣周邊海域進行完整科學調查。卓榮泰也核定海委會「海洋素養典範國家及海洋產業人才升級」中長程計畫，推動全國海洋素養教育的經費由1年新台幣250萬元提升為7100萬元，讓台灣海洋變得更美麗永續。

由宜蘭縣岳明國民中小學發起的「攜手國際‧航向蔚藍，樂觀小帆手‧海洋台灣夢3.0」計畫，串聯台灣本島與離島多所學校，以及台北歐洲學校（法國部）、台北市台北法國實驗教育機構，共62名小帆手與師長5月19日從淡水啟航，歷經6天的航海挑戰，今天抵達高雄港完成航程。

法國 朋友 卓榮泰

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