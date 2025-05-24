高雄青創團隊攜手商家 打造15款全新產品包裝

高雄市青年局推動青年設計與產業共創計畫，14組設計團隊攜手24間商家與高雄在地獨立樂團，打造15款全新「高雄賀禮」，設計成果今天明天登上駁二，活動免費入場。

青年局長林楷軒透過新聞稿表示，透過「113年高雄在地特色產品包裝設計」計畫，鼓勵青年設計師發揮創意，將現有的高雄特色物產結合包裝，協助品牌重塑價值，體現年輕世代重新揉合城市文化的詮釋力。

此次包裝計畫從高雄意象出發，分為「大港鮮濃風味」、「大港好野生活」、「嗨嗨大港開唱」3大主題，將高雄的特色美食、戶外生活與音樂能量帶入包裝，展現創意。

青年局表示，設計靈感取自美濃雲霧山景、鹽埕竹器工藝，以及高雄港的貨櫃意象等在地元素，藉由設計師的創意視角打造美感與故事兼具的特色包裝，讓原有產品跳脫傳統伴手禮框架，呈現高雄多元且深厚的城市底蘊。

設計師鄭妤柔以港口貨櫃為靈感，她表示，這次創作重新整理與高雄之間的連結，感謝青年局創造舞台讓大家述說自己的故事。

「一己設計」設計團隊的周宗逸與李姿蓉也分享，這次設計能與品牌交流激發創意，更感受到商家對工藝的堅持，這讓創作者、產業與城市文化有了對話機會，期待共創交流的機制能延續下去。

青年局說明，為深化觀展體驗，展覽期間安排2場專題活動。24日邀請設計交流平台「設計發浪」創辦人劉瀚文，分享台日設計文化的異同與觀察；25日則由高雄品牌「Moozhe木在」舉辦木作體驗，透過回收木材創作香台，推廣環保材料與永續設計理念。