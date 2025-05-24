高雄擬打造兒童新樂園 陳其邁：中崙、大寮地區列考量

高雄市近年頻打造特色公園，但區域型公園受限於規模小、遊具不多、維護不足等，民代認為全市除了壽山動物園，缺少一座腹地夠大，設施健全的兒童樂園，大力催生「高雄市立兒童新樂園」；陳其邁初步認同，指鳳山中崙農業區14公頃用地或大寮捷運站周邊是選項，會納入評估。

高市2年前規劃在全市打造150個特色共融公園，但特色公園引發後續設備毀損率高、維護率低等爭議。市議員鍾易仲表示，區域型特色公園規模不大，使用率會隨時間、民眾熱度而下降，全市適合2到12歲親子活動的大型場所僅剩壽山動物園。

但壽山動物園入園量從2023年重新開幕達127萬人次，2024年銳減40萬，至86萬人次，人潮未能延續的的原因是佔地面積小、交通因素、公共設施不足等；而台北兒童新樂園總面積僅5公頃，雖低於壽山動物園一半，但去年入團人數卻高達150萬人次。鍾易仲表示，兒童樂園設施豐富、娛樂性高，高雄應帶動做起、尋地建設。

翁姓家長表示，高雄幾處特色公園如藍田公園、五甲公園相當適合孩童，如果能有像遊樂園般的動力遊具，能增添更多樂趣。還我特色公園行動聯盟表示，兒童新樂園能增加全市多元遊戲空間，但縣市政府的土地規劃不同，仍要考量交通性、預算可行性，在此之前，公園採「衛星式散布」更能孩童在住家附近使用、方便家長陪同。

鍾易仲表示，鳳山區的中崙農業區經過4次都市計畫通盤檢討，有38公頃公共設施用地和5座公園，未來也納入捷運黃線Y20聯開計畫，最符合「市區＋捷運＋空間足夠」條件，能設立市立遊樂園。

陳其邁表示，高雄市現已規劃2.65公頃、台鐵機廠改建的親子遊樂園，當中包含多樣親子共融遊具，另外2.5公頃的星光親水公園也會陸續完工開放，兩者加起來已超過5公頃；他認同特色公園和遊樂園性質不同，也絕對贊同應興建兒童樂園，但合適土地仍待找尋。