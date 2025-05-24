高雄史博館特展牛背上的鬥士 致敬簡吉與鳳山農民組合

今年適逢鳳山農民組合百週年，高雄市立歷史博物館辦「牛背上的鬥士-簡吉與鳳山農民組合百年紀念特展」，首度完整公開簡吉與妻子陳何的日記手稿、文獻資料、老照片等。邀請觀眾入場認識1920年代台灣農民運動的發展脈絡。

高史博今天舉辦特展開幕式，總統府資政張俊雄、教育部長鄭英耀、大眾教育基金會董事長簡明仁、高雄市副市長李懷仁、民進黨立委邱議瑩等人皆到場。

鄭英耀致詞時表示，他常思考如何讓新世代的青年、社會大眾參與進來，而身為台灣人要先了解台灣的文化與歷史，才能關心這個世界，呼籲國教院，於課綱中增加簡吉的介紹。

簡明仁表示，特展主要為百年前從壓迫中崛起的台灣農民的團結與奮起，2025年紀念鳳山農民組合百年是對台灣農民自覺運動的致敬，大家應珍惜自由平等與人權，追求社會正義，守護土地關懷基層大眾。

李懷仁說，爭取民主自由已刻印在高雄的DNA中，希望教育局鼓勵高雄市各級學校走入展場，認識簡吉與台灣民主過程。透過教育文化，下一代與社會大眾能更深刻了解居住的城市與國家，才會鼓起勇氣保護家園，讓台灣永續自主是很重要的事情。

高雄市文化局說明，簡吉（1903-1951年）被稱為「帶著小提琴的革命家」，他是高雄鳳山國小的教師，因不願成為「月俸盜賊」，他與一群青年，百年前成立「鳳山農民組合」對抗糖業資本家，立志守護農村，援助貧苦佃農生計。

簡吉最終因228事件被處決，但他無畏行動與深厚的人文關懷，深受農民敬愛與知識份子推崇。「牛背上的鬥士-簡吉與鳳山農民組合百年紀念特展」從20日至11月30日，於高史博203特展室展出。