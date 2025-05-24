傳高雄殯儀館燒錯遺體！殯葬處駁斥是謠傳 疑遭挾怨報復

網路傳出，高雄殯葬管理處今天上午「燒錯人」的烏龍事件，稱原本3具遺體要在其他時間火化，但工作人拿錯號碼牌先送火化。下午殯葬管理處長黃中中駁斥這項傳言表示，火化作業依「QR code」所定順序火化，沒所謂的拿錯「號碼牌」問題，認為是不實傳言，考慮透過法律途徑查謠傳者。

黃中中今天下午2時30分在高雄市殯葬管理處，接受媒體聯訪，直接說「完全是謠傳」。他表示，殯葬管理處自去年都用QR code管制遺體火化到出去，都是「一條龍作業」，不會有燒錯遺體的狀況。

黃中中說，根據謠傳內容，也找到傳言時間火化遺體的家屬，確定並沒有如傳言所講的事，也沒有提前火化。

他說，每具遺體火化的時間，會有約10分鐘的差距，但棺木要推進來的時候，棺木會有一式二聯的QR code，工作人員會把1聯貼在火化爐門口，1聯貼在撿骨盤，進去的時候就是棺木的遺體，出去就是骨灰，約隔80分鐘，家屬撿骨的時候，會有撿骨單也有名字，從頭到尾都不會出狀況，所以今天網傳火化遺體錯誤，完全是謠傳，考慮循法律途徑查明。