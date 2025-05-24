快訊

大稻埕球場涼亭「他坐2天一動也不動」 熱心路人查看驚覺已身亡

挪威貨櫃船「擱淺」民宅前院 值班船副偵訊認了：當時在睡覺

想活到100歲未必憑運氣！醫學專家曝培養一習慣「比上健身房更有用」

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄市爆出燒錯遺體事件 殯葬管理處駁斥：謠言

聯合報／ 記者郭韋綺林保光／高雄即時報導
高雄市殯葬管理處。本報資料照片。
高雄市殯葬管理處。本報資料照片。

高雄市殯葬管理處今天疑似發生燒錯屍體的烏龍事件！民眾爆料指出，至少3具遺體燒化時間全都搞錯，等到火化結束，家屬才得知，事後殯葬管理處欲掩蓋錯誤，要求口徑一致「是號碼拿錯，遺體沒有燒錯」相當離譜。但對此，殯葬館理處回應查無此事，痛斥是謠言。

據了解，今天殯葬管理處工作人員都是別的科室調到火葬場負責遺體燒化，原定燒化3具遺體，全都燒錯時間，在不對的時間點送進燒化，火化結束，家屬才驚覺燒錯了，相當傻眼。

更離譜是，殯葬管理處為粉飾錯誤，要求大家口徑一致，宣稱「是號碼拿錯，遺體沒有燒錯」。

殯葬管理處長黃中中駁斥，查無此事，今天聯繫燒化遺體的家屬，均表示沒發生燒錯遺體事件，而且所有燒化過程採電子化作業，不可能發生燒錯遺體事件。

他提到，殯葬管理處昨天開除11名涉嫌收賄火葬場職工，今天就傳出謠言惡意中傷，不排除挾怨報復。

高雄市 遺體 火葬場 殯葬管理

延伸閱讀

興達電廠2機組4月早已悄啟動 高雄市民全被蒙在鼓裡

高雄興達燃煤機組運轉 藍營批陳其邁「暖男變軟男」

更早開機？高雄興達電廠3、4號機至今天各已發電109、156小時

丈夫失蹤2周再見已成冰冷遺體 妻子高雄殯儀館悲痛相驗

相關新聞

高雄市爆出燒錯遺體事件 殯葬管理處駁斥：謠言

高雄市殯葬管理處今天疑似發生燒錯屍體的烏龍事件！民眾爆料指出，至少3具遺體燒化時間全都搞錯，等到火化結束，家屬才得知，事後殯葬管理處欲掩蓋錯誤，要求口徑一致「是號碼拿錯，遺體沒有燒錯」相當離譜。但對此，殯葬館理處回應查無此事，痛斥是謠言。

傳高雄殯儀館燒錯遺體！殯葬處駁斥是謠傳 疑遭挾怨報復

網路傳出，高雄殯葬管理處今天上午「燒錯人」的烏龍事件，稱原本3具遺體要在其他時間火化，但工作人拿錯號碼牌先送火化。下午殯...

高雄愛河龍舟賽月底登場 162隊爭奪120萬總獎金

2025高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽延續陸海空三場域特色，除名人龍舟對抗競賽與水上舞台演唱會，主題活動相當多元，今年參賽隊...

影／金門農工博覽會辦6天 青春菜脯乾、琥珀蘿蔔爆火

國立金門農工自5月21日至26日舉辦「升學暨職涯探索博覽會」，吸引縣內五所國中、約500名師生及上百位民眾參與，活動展示...

廣角鏡／偷渡大膽島 陸男遭逮

繼日前查獲兩名大陸偷渡客，金門海巡隊昨再攔截一起陸籍男子意圖偷渡登陸大膽島，被即時逮捕，立即將該男押返料羅港調查，海巡署...

盜獵猖獗 屏東梅花鹿遭獵殺棄屍

近日有民眾在屏東縣滿州鄉一處山坡發現1隻死亡的公梅花鹿，頸部有彈孔，明顯遭人獵殺。民眾猜測，公鹿只有1支小鹿角，沒有市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。