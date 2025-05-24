高雄市爆出燒錯遺體事件 殯葬管理處駁斥：謠言

高雄市殯葬管理處今天疑似發生燒錯屍體的烏龍事件！民眾爆料指出，至少3具遺體燒化時間全都搞錯，等到火化結束，家屬才得知，事後殯葬管理處欲掩蓋錯誤，要求口徑一致「是號碼拿錯，遺體沒有燒錯」相當離譜。但對此，殯葬館理處回應查無此事，痛斥是謠言。

據了解，今天殯葬管理處工作人員都是別的科室調到火葬場負責遺體燒化，原定燒化3具遺體，全都燒錯時間，在不對的時間點送進燒化，火化結束，家屬才驚覺燒錯了，相當傻眼。

更離譜是，殯葬管理處為粉飾錯誤，要求大家口徑一致，宣稱「是號碼拿錯，遺體沒有燒錯」。

殯葬管理處長黃中中駁斥，查無此事，今天聯繫燒化遺體的家屬，均表示沒發生燒錯遺體事件，而且所有燒化過程採電子化作業，不可能發生燒錯遺體事件。

他提到，殯葬管理處昨天開除11名涉嫌收賄火葬場職工，今天就傳出謠言惡意中傷，不排除挾怨報復。