高雄愛河龍舟賽月底登場 162隊爭奪120萬總獎金

2025高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽延續陸海空三場域特色，除名人龍舟對抗競賽與水上舞台演唱會，主題活動相當多元，今年參賽隊伍更勝去年，將有162隊、逾3500人，爭奪120萬總獎金。

今年端午嘉年華亮點多，其中佛光山祥龍燈璀璨絢麗，搭配「鰲躍龍翔」夜間展演，照亮高雄的夜空。水域部分，除龍舟賽事外，水上氣墊、龍舟、SUP、獨木舟等體驗要讓民眾消暑一下，陸地上則有大型水上氣墊、運動體驗以及連續2天的紙風車劇團微型劇碼登台，更擴大河東、河西路傳統文創市集。

5月30日開幕當天，5位高雄龍舟宣傳大使倪福德、張泰山、鄭達鴻3位職棒球星，鋼鐵人籃球隊應援團團長Morris，及台鋼雄鷹Wing Stars女神安之儇也將出席，為賽事熱情應援。

體育明星與運動創作者龍舟競賽開幕式後登場，分別由3位職棒運動大使領軍組成體育明星隊，對抗Morris及高雄鋼鐵人雅典娜女神隊長Dora小葳葳、人氣啦啦隊網紅茵茵、台鋼雄鷹Wing Stars妡0等1網紅創作者隊，登上龍舟一較高下。

除了刺激龍舟對決，還有全台獨家的愛河水上舞台，多組在地樂團演出，糜先生Mixer、宇宙資料庫、宇宙人及含金鵲等。