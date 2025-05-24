影／金門農工博覽會辦6天 青春菜脯乾、琥珀蘿蔔爆火
國立金門農工自5月21日至26日舉辦「升學暨職涯探索博覽會」，吸引縣內五所國中、約500名師生及上百位民眾參與，活動展示13個專業群科成果，其中以教師陳琮閔與劉雅瑜帶領學生研發的「青春菜脯乾」、「琥珀蘿蔔」系列產品最為吸睛，因產品親民、包裝創新，引來現場觀眾熱烈詢問，不少家長與教師直呼「想買回家試試」。
陳琮閔與劉雅瑜皆為國立彰化師範大學特殊教育系畢業的學長與學妹，雖相差十多屆，卻在金門農工這座離島職校重逢，攜手投入特教班學生教育與各類產品研發，歷時一年半，成功開發出多項結合在地農產、創意設計與科學工法的創新作品。
「琥珀蘿蔔」與「糖醋蘿蔔」是2項類似但具差異化的醃製產品，陳琮閔笑稱，兩者是「雙胞胎」，但琥珀蘿蔔取名特別，就像穿著貂皮大衣的武將，記憶點強、產品區隔明確，再搭配藍黃跳色設計，搭配手寫毛筆字體與蘿蔔彩繪，從裡到外皆由陳琮閔一手打造，使其不僅是食品，更如同精品般吸引目光。
另一款吸睛新品「青春菜脯乾」，則由25歲的劉雅瑜老師主導，她來自高雄美濃，從小看著祖父母醃蘿蔔成長，這次將記憶中的味道與科學醃製結合，開創出不同於傳統「越老越香」的創新菜脯產品。她說，透過海鹽洗禮、50度高溫與低濕日曬工法，誘導耐鹽菌發酵，風味層次鮮明，適合入湯品使用，這款命名為「青春」的菜脯，口感獨特，反差萌十足，也成功引發許多老饕現場詢問與讚賞。
展區也展示特教班學生參與研製的「澳洲茶樹抗菌純露與精油」，據了解，該產品選用在地種植的澳洲茶樹，經實驗室萃取與配方調製，通過ISO檢驗，抗菌力高達99.9%。尤具巧思的是，原本刺鼻的茶樹味被調製成清新氣息，適用於人體與居家空間。
此外，自製的「碳烤咖啡烤爐」同樣吸睛，陳琮閔透露，市面多數碳烤咖啡概念多為噱頭，此款用保溫桶改造的烤爐則可準確調控火侯，兼顧輕烘、中烘與深烘需求，無論是精品豆或商用豆都可適用，操作簡便，既具教育價值也有商業潛力。
校長吳志衍表示，升學暨職涯博覽會不僅是學生探索未來志向的橋梁，也是展現技職教育成果的重要平台。未來學校將持續結合社區、產業與在地資源，讓技職教育深耕地方、鏈結未來，真正實現學用合一、技職扎根的教育目標。
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