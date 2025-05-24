高雄港工作船翻覆 船長失蹤船員獲救

高雄港2艘工作船昨天拖帶遠洋漁船出港，疑作業不慎，拖船忠正7號遭瞬間拉扯撞船翻覆沉沒，造成2人落海，1人獲救，楊姓船長失蹤，搜救行動至昨晚6時暫停，今天持續搜救，肇因由航港局調查中。

隸屬高雄市忠正興業公司的拖船忠正7號和忠正3號工作船，昨天上午11時許，因總噸位1517噸的密克羅尼西亞102號漁船，自旗津區中信造船廠順榮廠區下水，兩艘工作船一前一後要拖帶漁船到航道上航出高雄港，疑因拖帶作業出問題，造成在漁船前方的忠正7號翻覆。

忠正7號25歲楊姓船長與33歲陳姓船員落海，陳姓船員游向岸際，經友船忠正3號船員拉上船獲救，但在駕駛艙的楊姓船長失蹤。

搜救人員搜尋楊姓船長，卻不見楊的蹤影，搜救行動至晚間6時暫停。陳姓船員說，當時掛纜要把漁船帶到航道，可是漁船突然向右加速，忠正7號才翻船。