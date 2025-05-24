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盜獵猖獗 屏東梅花鹿遭獵殺棄屍
近日有民眾在屏東縣滿州鄉一處山坡發現1隻死亡的公梅花鹿，頸部有彈孔，明顯遭人獵殺。民眾猜測，公鹿只有1支小鹿角，沒有市場價值，才被盜獵者丟棄。墾丁國家公園管理處表示，已會同警方加強巡邏查緝。
被民眾發現疑被獵殺的公梅花鹿，裝在黑色塑膠袋裡棄置偏遠山坡，這隻鹿只長1支小鹿角，推估是隻年輕公鹿，頸部有1個彈孔，死亡時間估計約半天。民眾推測，盜獵者可能射殺到還未成長的年輕公鹿，發現無市場價值，乾脆裝袋棄屍。
當地居民表示，盜獵者專挑帶角的公鹿下手，把頭骨製成鹿角標本高價販售，屍體則隨意棄置山野，當地常見梅花鹿遺骸散落，空氣中瀰漫屍臭。
墾管處對此表示，已會同保七總隊第八大隊針對梅花鹿盜獵重點區域加強巡邏查緝。梅花鹿雖不屬保育類，但在國家公園內獵捕野生動物，仍違反國家公園法第13條禁止狩獵動物或捕捉魚類規定，經查獲可裁處3000元罰鍰。另也違反動物保護法，最高可處200萬以下罰金。此外，此案盜獵者恐涉及非法持有槍械，可處3年以上10年以下有期徒刑，併科700萬元以下罰金。
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