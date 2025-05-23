快訊

蘋果遭川普點名！恐面臨至少25%關稅 股價盤前重挫4%

國內外股市回穩 金管會宣布下周一解除「限空令」

聽新聞
0:00 / 0:00

法國生活節高雄駁二登場 市長陳其邁邀民眾多來幾次

中央社／ 高雄23日電
高雄市長陳其邁。聯合報系記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁。聯合報系記者徐白櫻／攝影

「2025法國生活節在高雄」今天下午在駁二登場，高雄市長陳其邁表示，去年活動空前盛況，今年再度攜手法國在台協會、台灣法國人協會等，活動更加多元，「如果來一次不過癮，歡迎多來幾次。」

「法國生活節在高雄」今天下午起至25日在駁二大義公園舉辦，陳其邁出席開幕式時說，今年活動包括台法美食、VR作品、藝術工作坊、滾球以及戶外講座，都能體驗到台法文化融合的風情。

活動開幕式賓客雲集，包括外交部次長吳志中、法國在台協會主任龍燁（Franck Paris），以及法國國民議會友台小組議員卡巴揚（Guillaume Kasbarian）、宓迪（Paul Midy），以及9國駐台使節代表、法國工商會、企業代表等。

陳其邁致詞時歡迎大家再度參與法國生活節，希望每個人都能好好享受法國生活節在高雄。

吳志中表示，今年活動主題是「法國蔚藍海岸」，讓大家在高雄也能充分感受法國夏天的溫暖熱情。尤其，台法關係近年在各領域持續成長，法國國民議會也特別組團來台，更顯雙邊關係蓬勃發展。

龍燁則以台語開場歡迎「大家作伙來玩」，贏得全場掌聲。龍燁指出，今年法國團隊齊聚高雄，有企業、學校、藝術家，以及法國國會議員，一同參與這場盛會，法國與高雄未來將持續發展各領域合作關係。

台灣法國人協會會長雷多明說，這場展現法國文化與傳統的盛會，將帶領大家深入體驗法國豐富多元的傳統、藝術、美食與創新文化。這不僅是對法國文化的禮讚，更象徵著法國與台灣之間深厚且長久的友誼與文化交流。

陳其邁 法國 台法關係

延伸閱讀

興達2機組開機惹議 高市長陳其邁：各縣市用電自己供應

興達電廠沒操作許可仍運轉發電惹議 陳其邁：嚴格監督台電

高雄興達燃煤機組運轉 藍營批陳其邁「暖男變軟男」

【重磅快評】台電火力全開 陳其邁不跟進盧秀燕為民請命？

相關新聞

5月大男嬰遭保母綁繩掛耳強塞奶嘴 屏縣府查認不當照顧

屏東一名5個月大的男嬰被居家保母不當照顧，將奶嘴用繩子掛在耳上以固定於嬰兒嘴上，屏東縣政府社會處調查後，認為陳姓保母此次...

興達2機組開機惹議 高市長陳其邁：各縣市用電自己供應

核三2號機除役，興達電廠2燃煤機組發電引議論。高市長陳其邁表示，2機組依法轉為備載，並說「各縣市的產業需要用電，請自己要...

法國生活節高雄駁二登場 市長陳其邁邀民眾多來幾次

「2025法國生活節在高雄」今天下午在駁二登場，高雄市長陳其邁表示，去年活動空前盛況，今年再度攜手法國在台協會、台灣法國...

金門旅台鄉親廖志耀夫婦捐250萬 回饋家鄉教育與扶幼服務

旅居台灣逾40年的金門鄉親廖志耀與李玉綢夫婦，事業有成不忘回饋故鄉，近期陸續捐出逾百萬元善款，挹注家鄉兒童教育與扶幼工作...

端午亮點 海生館限定餵食秀與鳳頭海鸚鵡見面會

迎接端午連假，屏東海生館推出限定版餵食秀，特製整串海洋粽子餌料，將於31日端午節當天，珊瑚王國館獨立礁缸投食餵魚；又正值...

高雄玉荷包產季倒數大減產 市府培訓農民全力助攻採收

高雄是全台最大荔枝產區，玉荷包種植面積超過2400公頃，產期僅2至3周，農民需在極短時間需完成採收、出貨，對勞動力而言是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。