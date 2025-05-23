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法國生活節高雄駁二登場 市長陳其邁邀民眾多來幾次
「2025法國生活節在高雄」今天下午在駁二登場，高雄市長陳其邁表示，去年活動空前盛況，今年再度攜手法國在台協會、台灣法國人協會等，活動更加多元，「如果來一次不過癮，歡迎多來幾次。」
「法國生活節在高雄」今天下午起至25日在駁二大義公園舉辦，陳其邁出席開幕式時說，今年活動包括台法美食、VR作品、藝術工作坊、滾球以及戶外講座，都能體驗到台法文化融合的風情。
活動開幕式賓客雲集，包括外交部次長吳志中、法國在台協會主任龍燁（Franck Paris），以及法國國民議會友台小組議員卡巴揚（Guillaume Kasbarian）、宓迪（Paul Midy），以及9國駐台使節代表、法國工商會、企業代表等。
陳其邁致詞時歡迎大家再度參與法國生活節，希望每個人都能好好享受法國生活節在高雄。
吳志中表示，今年活動主題是「法國蔚藍海岸」，讓大家在高雄也能充分感受法國夏天的溫暖熱情。尤其，台法關係近年在各領域持續成長，法國國民議會也特別組團來台，更顯雙邊關係蓬勃發展。
龍燁則以台語開場歡迎「大家作伙來玩」，贏得全場掌聲。龍燁指出，今年法國團隊齊聚高雄，有企業、學校、藝術家，以及法國國會議員，一同參與這場盛會，法國與高雄未來將持續發展各領域合作關係。
台灣法國人協會會長雷多明說，這場展現法國文化與傳統的盛會，將帶領大家深入體驗法國豐富多元的傳統、藝術、美食與創新文化。這不僅是對法國文化的禮讚，更象徵著法國與台灣之間深厚且長久的友誼與文化交流。
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