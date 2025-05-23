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連江縣啟動地籍圖重測 新北與桃園辦說明會

中央社／ 連江縣23日電

為解決地籍圖、土地現況與土地登記簿3者資料不一致現象，並重建土地正確界址，連江縣今年先於東引鄉啟動地籍圖重測作業，並將在旅台馬祖鄉親人數眾多的新北、桃園舉辦說明會。

連江縣政府地政局今天發布新聞稿指出，近年屢屢接獲民眾反映地籍圖、土地現況與土地登記簿3者資料不一致的「地籍線偏移」現象，其中以地籍線與實際使用情形偏移問題最為明顯。為保障民眾財產權益，今年起委託專業測量公司，於東引鄉率先開辦地籍圖重測作業。

為讓土地所有權人了解地籍圖重測內容、作業程序及到場指界的相關步驟與注意事項，地政局將於6月7日下午於東引鄉代表會，及6月14日於新北市政府、6月28日於桃園市八德區同鄉會館舉辦說明會，除將個別通知東引鄉土地所有權人外，也開放對關心馬祖土地民眾自由參加。

連江縣政府地政局長陳奕誠接受中央社記者電話訪問指出，透過地籍圖重測，除能修正縣民反映已久的地籍線偏移問題外，更重要目的為降低土地所有權人間鑑界的糾紛與爭議，和平確定共同界線，避免後續耗日費時的調處與訴訟。

陳奕誠說，後續將檢討今年度東引鄉執行情形，若能實際解決地籍圖、土地現況與土地登記簿3者不一致問題，會再於連江縣其他鄉實施地籍圖重測作業，尤其是地籍線偏移重災區的南竿鄉。

馬祖 陳奕

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