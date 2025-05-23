陸客不來馬祖 縣長王忠銘：原定福馬磋商要赴中談

連江縣議會今天由縣長王忠銘施政報告，議員質詢提出陸客訪馬祖人數遠低於金門，王忠銘回覆，原定福馬磋商時與福州市洽談陸客來馬祖旅遊措施，因陸委會不同意故無法成行。

連江縣議會第8屆第5次定期大會昨開議，今日議程為縣長施政報告。國民黨籍副議長林明揚質詢時表示，國民黨籍立委陳雪生日前在立法院質詢時指出，王忠銘被陸委會禁止赴陸參與福馬磋商會。質疑以後是不是只要陸委會不同意，王忠銘去大陸機會就趨近於0。

王忠銘回覆表示，不是不能赴陸，而是依討論問題的性質、去的目的，以及陸委會是否同意。與福州間沒有協商，只有事務性的聯絡。至於福州方面官員「目前都認識」，會透過管道跟對方溝通。若中央不同意他赴陸，還有局室主管可前往。

林明揚進一步追問，王忠銘赴陸或局室主管赴陸，在交涉成果上是否會有差異，加上中國接受馬祖漁船修繕規定漸趨嚴格，陸客來馬祖旅遊也毫無進展，以後兩岸間經濟問題，縣府到底如何與對方談，王忠銘到底能在中國為馬祖民眾帶來什麼利益。

王忠銘強調，跟局室主管赴陸相比，他去的話成果一定有影響，例如他原定於福馬磋商會時與福州官員討論，為何五一長假來馬陸客如此少，到底是廈門市的問題，還是福州市的問題，但因為沒去所以不能深入談。若陸委會繼續禁止，只能讓能到中國的人去談「不然該怎麼辦呢」。

王忠銘還說，日前他得到相關資訊，指中國某工會打算組2000人規模來馬祖旅遊，但陸客依規定需住同一飯店，不能分拆多間住宿。旺季期間馬祖無大型飯店可接待，故盼與中國方面談讓該團體淡季時再來，或以個人自由行模式到馬祖旅遊。

林明揚進一步指出，面對馬祖觀光市場衰退，就算王忠銘不能去中國，縣府仍應找出可以和對岸談的模式，更直指連江縣長憑什麼出賣國家，認為外界想太多。王忠銘說明，與中國方面談的機制都有，可以電話溝通但不能常打。

陸委會22日下午舉行例行記者會，陸委會副主委梁文傑表示，對於福馬磋商很有疑慮，希望雙方的交流能夠比較正本清源、透明。