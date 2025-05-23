金門旅台鄉親廖志耀夫婦捐250萬 回饋家鄉教育與扶幼服務

旅居台灣逾40年的金門鄉親廖志耀與李玉綢夫婦，事業有成不忘回饋故鄉，近期陸續捐出逾百萬元善款，挹注家鄉兒童教育與扶幼工作，善行義舉廣獲各界肯定，廖志耀夫婦今天親自到金門家扶中心捐贈20萬元，期望透過金門家扶的專業扶幼工作，協助地區貧困兒童。

金門家扶主任洪依帆表示， 來自烈嶼后井與金城前水頭的廖志耀、李玉綢，分別為金門高中69級與71級校友，兩人早年家境清寒，深知教育之路不易，畢業後赴台灣升學、創業，在新北市板橋成立阜欣貿易股份有限公司，現分任總經理與財務經理，雖身在異地，兩人始終心繫故鄉，致力投入各項公益事業。

近期，夫婦倆在金中校友李有忠協助下，捐贈新台幣100萬元設立「廖志耀李玉綢校友勵學獎助學金」，每年將頒發給20位品學兼優的金門高中清寒學生，每人5千元，協助其安心就學；此外，廖志耀夫婦也各捐贈50萬給母校金城國中與烈嶼國中，另30萬元捐予卓環國小，設立清寒學生獎助學金，支持基層學童的教育需求。

此外，兩人也不忘長期關注的金門家扶中心，早在2019年，得知家扶新館籌建資金不足時，將兒子為他們「珍珠婚」所贈的機票旅費約30萬元全數捐出，協助家扶興建「扶幼館」。之後更持續關懷扶幼服務，至今累計捐款已逾130萬元，本月再捐20萬元，支持金門家扶助學計畫，資助弱勢學童穩定學習、追逐夢想。