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中國男泳圈偷渡金門大膽島 海巡攔截押返調查

中央社／ 金門23日電

海巡署金馬澎分署表示，今天上午發現金門大膽島周邊海域有1名中國男子，攜套游泳圈泅泳企圖偷渡，立即逮捕押返調查。海巡署說，不排除中共再度利用偷渡案件進行認知作戰。

海洋委員會海巡署金馬澎分署發布新聞稿表示，第12巡防區今天調派第9海巡隊PP-10083艇前推大、二膽周邊海域巡弋，強化海面目標偵蒐管理；在上午10時20分，PP-10083艇於大膽西北方0.7浬處海域，發現1名中國男子攜套游泳圈泅泳，企圖偷渡金門大膽島，立即將其逮捕，押返料羅港調查。

金馬澎分署指出，全案報請金門地檢署指揮偵辦，依入出國及移民法第74條、兩岸條例第10條及要塞堡壘地帶法第10條等規定，將可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金。

金馬澎分署表示，金門大膽島距中國廈門2.38浬（4.4公里），距離縱深不足、反應時間極短，第12巡防區已整合岸、海巡能量，強化各項偵蒐作為，全天候監控中國海警船侵擾及小型目標海上動態，以防制中國日益頻繁灰帶襲擾手段。

海巡署表示，此案不排除中共再度利用偷渡案件進行認知作戰，企圖以最少成本，達到擾亂民心士氣最大目的。為有效應對中共日益嚴峻灰帶襲擾，海巡署將持續強化岸海勤務作為，完成防衛強化措施及相關計畫，積極爭取預算建置岸海監偵等科技裝備，確保國家安全及社會穩定。

金門 海巡署

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