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端午亮點 海生館限定餵食秀與鳳頭海鸚鵡見面會

中央社／ 屏東縣23日電
海生館逐漸長出繁殖羽的鳳頭海鸚鵡。圖／海生館提供
海生館逐漸長出繁殖羽的鳳頭海鸚鵡。圖／海生館提供

迎接端午連假，屏東海生館推出限定版餵食秀，特製整串海洋粽子餌料，將於31日端午節當天，珊瑚王國館獨立礁缸投食餵魚；又正值館內鳳頭海鸚鵡繁殖季，也成端午期間亮點。

海生館今天發布新聞稿表示，在端午節當天推出海洋版粽子餌料餵食，由飼育員精心準備，專為館內魚群設計，以海棕櫚葉包裹綠毛藻、石蓴與皺葉角叉菜，製成色彩繽紛、造型吸睛海洋粽子。31日於珊瑚王國館獨立礁缸限定餵食，讓民眾與魚群共慶端午節。

海生館表示，除了魚群吃粽子，鳳頭海鸚鵡也是館內端午主角。正值繁殖季，這名呆萌可愛的館內明星，將於連假期間每天舉辦「鸚鸚見面會」，與觀眾互動亮相。

此外，館內設有限定標本展，公開海鸚鵡骨骼、嘴鞘、冠羽與蛋殼等珍稀標本，帶領民眾從外觀到行為，深入了解這種迷人海鳥。

每年4到6月鳳頭海鸚鵡繁殖季，海生館說，鳳頭海鸚鵡會從全黑羽毛轉變為華麗雪白面容，鳥喙變得更厚實鮮豔，並長出2道金黃色冠羽。美麗變化不僅體現在羽毛上，海鸚鵡會開始展現求偶行為，除了雙腳不停踩踏舞動步伐、高唱情歌，也會用拍打雙翅來表現愛意，展現最迷人一面。

海生館提及，為響應國際海洋生物多樣性日，即日起至6月8日止，海生館於展場大廳入口策劃「寄情珊瑚，郵您真好」主題特展，展出包括珊瑚、魚類、甲殼與無脊椎動物珍藏標本，並結合中華郵政所提供絕版海洋主題郵票，從「海洋中的熱帶雨林」——珊瑚礁的角度，展現自然與文化交融之美，喚起社會大眾對海洋生態保育重視。

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