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高雄玉荷包產季倒數大減產 市府培訓農民全力助攻採收

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高市農業局今日舉辦「玉荷包產季前教育訓練」，傳授農民採收、包裝及作業安全等重點環節，提前為產季暖身，助於穩定玉荷包供應、維持市場競爭力。圖／高雄市農業局提供
高市農業局今日舉辦「玉荷包產季前教育訓練」，傳授農民採收、包裝及作業安全等重點環節，提前為產季暖身，助於穩定玉荷包供應、維持市場競爭力。圖／高雄市農業局提供

高雄是全台最大荔枝產區，玉荷包種植面積超過2400公頃，產期僅2至3周，農民需在極短時間需完成採收、出貨，對勞動力而言是一大挑戰；高市農業局今日舉辦「玉荷包產季前教育訓練」，傳授農民採收、包裝及作業安全等重點環節，提前為產季暖身，助於穩定玉荷包供應、維持市場競爭力。

高雄市為全台最大玉荷包產地，預估年產量約9653公噸，產值可達16億元。其中大樹區獨占1650公頃，占全市種植面積七成，為主力產區。但今年年初低溫雖促使玉荷包普遍開花，開花率達8至9成，但低溫期延長至3月，加上忽冷忽熱與連日陰雨，造成落果嚴重。以早花為主的玉荷包受損最嚴重，農民普遍反映收成慘淡，僅剩一至三成。

玉荷包即將進入產期，農民全力備戰，高雄身為全國最大荔枝產區，玉荷包種植面積超過2400公頃，然而僅2至3週的產期讓採收與出貨工作需在極短時間內完成，高市為協助農民應對人力壓力並提升作業效能，農業局舉辦「玉荷包產季前教育訓練」，針對採收、包裝及作業安全等重點環節，設計實務課程，提前為產季暖身。

本次訓練邀集大樹、美濃及屏北三個農業技術團30餘位農業師傅及玉荷包採收生手共同參與，配合果園實際操作與講解，增進參訓者技術能力。課程內容包含玉荷包果實的成熟度識別、正確採收方法以及採收後處理（如拆葉、選果、包裝）的各項流程，並針對高風險的架梯及踩樹等動作，提供現場安全指導。

農業局長姚志旺表示，透過結合理論與實務的方式，幫助參訓師傅們熟悉作業流程，有效提升操作熟練度與執行效率，強化農民在短期內應對產季壓力的能力，也有助於穩定玉荷包供應、維持市場競爭力。擔任訓練講師的邱農場主分享說，這樣的訓練，能讓師傅們在實際進場前熟悉多項關鍵作業，降低操作失誤的機率，也讓農場主在經營管理上更加省心高效。

農民 荔枝 教育訓練 低溫

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