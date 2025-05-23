高雄力推遊艇觀光 碼頭卻無汽油可加

高雄遊艇產值占全台8成，但港區遊艇碼頭卻僅提供柴油，要加汽油得提油桶到市區買油，議員批服務不到位，要求市府與中油協商改善。中油解釋，汽油需設地下油槽，港區無合適場所，無新設站規畫，市府則稱，中芸及蚵子寮漁港可增設站點，會與中油討論。

高雄目前3座公有遊艇碼頭分別為興達港、鼓山漁港、第三船渠遊艇碼頭，提供79個停泊位，民營遊艇碼頭則是亞灣、嘉信22號、愛河灣亞果遊艇碼頭，提供142個停泊位，公有碼頭大致滿泊，民營碼頭使用率近7成。

高雄港區雖有4座漁船加油站，但僅提供柴油，若採汽油驅動的小型遊艇想加油，船主得自備油桶，先在市區購油後再運回碼頭，讓不少遊艇船主直呼不便；若在其他漁港，也僅興達港有提供汽油，其他停泊漁港的遊艇，同樣只能自主運油。

市議員簡煥宗認為，市府大力推廣遊艇產業，但服務卻不到位，舉例來說，若拖吊遊艇至市區，費用動輒4萬元起跳，無汽油服務恐使高雄遊艇觀光競爭力下降，要求市府、中油協助解決。

中油公司解釋，高雄漁船加油站是向高雄港務分公司租用陸地及碼頭設置，油槽均為錐頂地上油槽，依法只能儲存柴油，若要儲放汽油須挖設地下油槽，經評估港區條件，目前仍無合適場所，暫無新設站規畫。

不過，海洋局自行評估後，認為中芸及蚵子寮漁港較有可能增設汽油站點，會與中油公司協調增設汽油站，配套措施要進一步評估。