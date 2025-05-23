聽新聞
0:00 / 0:00

高雄力推遊艇觀光 碼頭卻無汽油可加

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄遊艇產業產值約占全台8成，但港區遊艇碼頭的加油站僅提供柴油，要加汽油需自行提油桶至市區買油。記者宋原彰／翻攝
高雄遊艇產業產值約占全台8成，但港區遊艇碼頭的加油站僅提供柴油，要加汽油需自行提油桶至市區買油。記者宋原彰／翻攝

高雄遊艇產值占全台8成，但港區遊艇碼頭卻僅提供柴油，要加汽油得提油桶到市區買油，議員批服務不到位，要求市府與中油協商改善。中油解釋，汽油需設地下油槽，港區無合適場所，無新設站規畫，市府則稱，中芸及蚵子寮漁港可增設站點，會與中油討論。

高雄目前3座公有遊艇碼頭分別為興達港、鼓山漁港、第三船渠遊艇碼頭，提供79個停泊位，民營遊艇碼頭則是亞灣、嘉信22號、愛河灣亞果遊艇碼頭，提供142個停泊位，公有碼頭大致滿泊，民營碼頭使用率近7成。

高雄港區雖有4座漁船加油站，但僅提供柴油，若採汽油驅動的小型遊艇想加油，船主得自備油桶，先在市區購油後再運回碼頭，讓不少遊艇船主直呼不便；若在其他漁港，也僅興達港有提供汽油，其他停泊漁港的遊艇，同樣只能自主運油。

市議員簡煥宗認為，市府大力推廣遊艇產業，但服務卻不到位，舉例來說，若拖吊遊艇至市區，費用動輒4萬元起跳，無汽油服務恐使高雄遊艇觀光競爭力下降，要求市府、中油協助解決。

中油公司解釋，高雄漁船加油站是向高雄港務分公司租用陸地及碼頭設置，油槽均為錐頂地上油槽，依法只能儲存柴油，若要儲放汽油須挖設地下油槽，經評估港區條件，目前仍無合適場所，暫無新設站規畫。

不過，海洋局自行評估後，認為中芸及蚵子寮漁港較有可能增設汽油站點，會與中油公司協調增設汽油站，配套措施要進一步評估。

高雄市 遊艇 觀光 加油站

延伸閱讀

獨／高雄女藥頭涉殺男子「設下死亡圈套」 疑多名姊妹淘協助凌虐

高雄男疑檢舉「大姊頭」販毒遭滅口 生前曾誣告老婆遭人押走

丈夫失蹤2周再見已成冰冷遺體 妻子高雄殯儀館悲痛相驗

IT聯手遊艇 全球首艘淨零船「保利馬1號」高雄下水

相關新聞

屏東愛文芒果今年恐減產剩3成 冠軍芒果1箱3000元

現正是芒果產季，今年受去年颱風與今年低溫等氣候衝擊，著果率降低，屏東縣府農業處舉辦愛文芒果評鑑，今年參賽芒果得來不易且珍...

廣角鏡／海龍蛙兵「硬漢周」

陸軍「兩棲偵察儲備訓練班161期」本月20日起，在金門料羅營區及周邊訓場為期三天兩夜「硬漢周」嚴苛訓練，學員背重達35公...

高雄旗津海灘防溺水 找AI幫忙

高雄沿海近3年發生60起溺水意外，尤其旗津海灘常有憾事發生，市府去年爭取175萬經費增加岸邊巡查人力，但議員質疑，台南早...

屏東弱勢早療補助 拚明年延至18歲

屏東縣早期療育補助僅限6歲以下，縣議員梁育慈收到57名遲緩兒童家長連署陳情，希望早療補助擴大到18歲，梁育慈說，高雄、雙...

高雄力推遊艇觀光 碼頭卻無汽油可加

高雄遊艇產值占全台8成，但港區遊艇碼頭卻僅提供柴油，要加汽油得提油桶到市區買油，議員批服務不到位，要求市府與中油協商改善...

金門議會批出差補助過低 質疑縣府「吃米不知米價」

金門縣議會第八屆第五次定期會今天針對財政處、主計處及稅務局進行業務質詢，多位議員聚焦公務員出差補助、金門酒廠行銷、大陸總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。