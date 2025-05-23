屏東弱勢早療補助 拚明年延至18歲

屏東縣早期療育補助僅限6歲以下，縣議員梁育慈收到57名遲緩兒童家長連署陳情，希望早療補助擴大到18歲，梁育慈說，高雄、雙北等縣市，補助年齡延至18歲，建議縣府比照辦理。社會處長劉美淑說，明年增編360萬元預算，弱勢戶補助到18歲。

梁育慈說，她日前收到57名發展遲緩兒童家長連署陳情，因屏東早療補助僅限6歲以下，造成許多年滿6歲仍需持續療育兒童無法受惠，家庭負擔很沉重，尤其對於同時面對多重障礙的弱勢家庭而言，更需穩定、多元的醫療與復健資源。

梁育慈說，依目前制度，屏東縣早療補助資格落後多數縣市，如台北市、新北市、桃園市、新竹縣與高雄市等地，已將補助年齡延長至18歲，台中市及彰化縣延長至12歲，屏東財政雖然較緊縮，但關鍵弱勢福利政策不容忽視。

屏縣112年度早療補助服務人次1561人，去年度增加至2060人，梁育慈說，若補助資格延長至18歲，可讓約600名發展遲緩兒童受益。

社會處長劉美淑說，針對早期療育補助，明年會增編360萬預算，低收每月補助6000元、中低收每月補助4000元。早期療育代表效果在早期顯著，6歲後會逐步下降，對於6歲到18歲療育需求補助，已和縣長周春米報告，也會增編明年度預算，希望議會可以支持。