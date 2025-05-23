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高雄旗津海灘防溺水 找AI幫忙

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市旗津海岸近年常發生溺水、溺斃意外，議員建議市府可參照台南建立海域智慧防溺AI偵監系統，增加救援時效性。記者宋原彰／翻攝
高雄市旗津海岸近年常發生溺水、溺斃意外，議員建議市府可參照台南建立海域智慧防溺AI偵監系統，增加救援時效性。記者宋原彰／翻攝

高雄沿海近3年發生60起溺水意外，尤其旗津海灘常有憾事發生，市府去年爭取175萬經費增加岸邊巡查人力，但議員質疑，台南早已爭取千萬經費建置智慧海灘系統，高雄卻維持傳統方式，被動且不智能，市府允諾參考台南做法，優先在旗津海岸設置。

高雄市海岸線總長達94.68公里，消防局整理出25處風險較高的海域，包括西子灣海水浴場外海域、柴山海岸、中芸漁港內海灘海岸、高雄港區、左營軍港等都列入，2022年至今年4月，海域共發生60件溺水，其中43件死亡，17件獲救，溺水原因包括戲水、垂釣、失足和不明原因等。

市府為增加救援時效性，斥資175萬元增設告示牌、增加巡查人力，但市議員黃文益質疑，增加巡查人力相當耗時費力也不「智慧」，目前全台各縣市陸續建置智慧海灘，台南也向中央爭取1400萬元經費，主動監控海域安全，市府應借鏡參考。

以台南市作法來說，利用成功大學開發的系統，由光學攝影機和智慧演算法，辨識出海邊民眾異常揮救、逾時下沉或超越警戒線，主動告知現場救生員，同時在海灘顯示海域資訊，讓民眾即時掌握風險。

黃文益盼市府比照台南，盡速在高雄海域建置。對此，市長陳其邁回應，智慧海灘系統開發技術不難，他會詢問台南市相關技術的研發單位，優先在旗津海岸規畫設置。

海洋局補充，本月14日已與觀光局至旗津會勘，討論設備建置位置，初步規畫將在旗津救生站建置智慧系統，整體系統可在今年下半年度完成。

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