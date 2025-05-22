金門議會批出差補助過低 質疑縣府「吃米不知米價」

金門縣議會第八屆第五次定期會今天針對財政處、主計處及稅務局進行業務質詢，多位議員聚焦公務員出差補助、金門酒廠行銷、大陸總經銷商業績與酒糟副產物處理等議題，要求縣府務實調整政策、兼顧員工權益與產業發展。

針對公務員國內出差住宿補助議題，議員吳佩雯指出，行政院已調整出差住宿補助標準，平日3500元、假日4000元，但縣府為了撙節預算，主計處卻自行調降住宿補助標準，核定為平日2500元、假日3000元，標準偏低。

她批評主計處「吃米不知米價」，甚至調侃「不如讓同仁住處長家」，呼籲應比照中央標準，避免讓員工貼錢出差，影響行政效率。

縣長陳福海表示，他支持這個規定，認同要照顧所有鄉親前，應該先照顧縣府同仁。

議員董森堡也指出，兩岸交流受阻後，部分任務轉由約聘人員赴陸執行，卻主計處卻以「熟悉當地」為由，將差旅費下修至7成，他認為不符公平原則，並強調廈門消費已不亞於台北，應回復原有補助標準。

此外，金門酒廠營運策略亦成討論焦點；吳佩雯質疑「將軍酒窖」專案僅限將軍購買，涉嫌性別與職業歧視，且產品缺乏特色、價格不高，卻設限銷售，恐限縮市場。她也批評獲獎酒品在免稅通路難尋，錯失接觸國際旅客的行銷契機，建議強化免稅通路鋪貨，以拓展海外市場。

議員張雲量質疑新品開發過多恐致庫存壓力，並指出114年第一季大陸總經銷僅完成業績目標的3.11%。議員王秀玉則關心廈門分公司的營運，與是否掌握品牌主導權。

對此，金酒廈門分公司董事長呂清福回應，大陸總經銷商的前期履約量確實偏低，但4月已達標，目前正進行第2季度，將協助總經銷持續調整行銷策略，盼穩定總經銷營運。

針對酒糟處理問題，議員蔡其雍指出，目前多數酒糟用於傳統畜牧，創新利用比例僅3%，建議金酒推動生質能源試驗，研究轉化為生質丁醇或固態燃料，提升附加價值，並強化金門能源自主與環保形象。