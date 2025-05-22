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高市新增境外移入麻疹病例 有岡山活動足跡

中央社／ 高雄22日電

高市衛生局今公布今年第3例境外移入麻疹病例，為30多歲本國籍女性，5月初至越南旅遊，現收治於負壓隔離病房；因其在岡山活動，已匡列281人，均無疑似症狀，將監測至6月8日。

高雄市衛生局新聞稿表示，這名女性2日至8日至越南旅遊，返國後16日出現頭痛、肌肉痠痛、寒顫、流鼻水等症狀，20日出現紅疹，隔日就醫，由醫院通報並收治負壓隔離病房治療中。

衛生局表示，由於個案從事服務業，於可傳染期在高雄岡山區多處公共場所活動，衛生局已匡列接觸者281人，目前均無疑似症狀，且已完成健康關懷，將持續健康監測至6月8日。

衛生局指出，由於個案從事服務業，接觸對象不固定，有不特定接觸傳播風險，公共場所活動足跡多在岡山區，可傳染期為5月16日至5月24日，呼籲如有與確診個案足跡重疊民眾，請落實自我健康監測。

根據衛生福利部疾病管制署統計，我國今年截至5月19日，累計36例麻疹病例，年齡介於未滿10歲至60多歲，其中12例為國內感染病例，另24例為境外移入，且均自越南移入，國內感染及境外移入病例數為近6年同期最高，民眾需多加留意。

衛生局提醒，麻疹傳染性極高，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹，應儘速主動聯繫居住地衛生所協助安排就醫。

負壓隔離病房 衛生局 岡山

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